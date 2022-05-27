Государство поддерживает организацию лагерей, способствующих интеграции молодежи Эстонии и Украины

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, молодежные лагеря позволят молодежи Украины проводить свободное время вместе с эстонской молодежью, изучать эстонский язык и знакомиться с культурным пространством друг друга. «Наша цель — поддержать детей и молодежь из Украины, чтобы они могли в безопасности продолжать здесь свою повседневную жизнь и образование, — пояснила министр Керсна. — Молодежные лагеря — это, безусловно, хорошая возможность найти новых друзей и попрактиковаться в эстонском языке, чтобы осенью продолжить учебу в эстонских школах».



Ходатайствовать о пособии для организации лагерей могут владельцы школ и школ по интересам, школы, организации молодежной работы и деятельности по интересам, а также организации, поддерживающие военных беженцев.



Ходатайства о пособии на лагерь можно подавать с 30 мая до 17 июня в среде подачи ходатайств https://toetused.kul.ee/. Воспользоваться пособием можно до 30 октября 2022 года.



Спонсируется организация лагерей с ночевкой (7–14 дней) и дневных лагерей (5–14 дней). Организатор лагеря должен привлечь в лагерь украинскую молодежь и 30–50% молодых людей в возрасте 7–19 лет, владеющих эстонским языком на хорошем уровне общения. Организаторы лагеря предлагают в лагерях: