В Кохтла-Ярве может развалиться коалиция. Янченко: среди центристов нет единства

Вчера в Кохтла-Ярве состоялось голосование, по итогам которого были упразднены места двух вице-мэров. Это решение коснулось заместителей мэра по финансам Людмилы Янченко и вице-мэра по развитию Рийну Иванову. Обе состоят в Центристской партии.

Сама Людмила Янченко не подтвердила, что коалиция распалась, так как это будет решать правление партии в ближайшее время. На данный момент решение о поиске новых коалиционных партнеров не принято, сказала она RusDelfi.

"Самое обидное, что среди центристов нет единства. Я отработала 25 лет в городской системе, у нас всегда был консенсус в партии. Сейчас этого нет, - добавила она. - Вчерашнее голосование показало, что 6 членов нашей партии за сокращение двух вице-мэров. Это говорит о том, что единого мнения нет. Это очень грустно".

По словам Янченко, ситуация не пойдет на пользу городу. "Когда есть команда, есть стабильность. У нас была надежная команда и структура - мы ее создали в 1997 году, каждый вице-мэр был руководителем службы. Также работают в Силламяэ и Нарве. Есть человек, отвечающий за финансы".

"Последствия вчерашнего решения не известны, - считает депутат Сергей Бучинский. - Если получилось убрать двух вице-мэров, причем входящих в ведущую партию города, то будет и продолжение. Я думаю, это передел сфер влияния, одна группа депутатов хочет усилить свое влияние и убрать центристов".

Теперь же, согласно решению Горсобрания, будет новая структура. Останется только три вице-мэра: по городскому хозяйству, социальной сфере и образованию. На места для руководителя службы финансов и развития будет открытый конкурс. Они не будут членами городского правления.

Будут ли из-за этого решения центристы искать новых партнеров - Янченко ответить не может. "Такое решение может принять только правление партии, в которое я не вхожу. Уйдет ли Центристская партия в оппозицию, будет искать новых коалиционных партнеров, оставит все, как есть - я не знаю. Это станет известно после собрания правления", - резюмировала она.

Оппозиционный депутат Сергей Бучинский переживает, что для города решение снять вице-мэров ничего не дает, нужны более серьезные меры. "Сейчас все думают, то вице-мэров убрали, но их просто переводят под контроль мэра, - говорит Бучинский. - Кто будет выбирать мэра, тот будет контролировать эти должности. Если смотреть с точки зрения жителей, то экономии на зарплате управленцев не получилось. На каждого управленца будет минус 280 евро оплаты. На этом же заседании было вынесено предложение объединить некоторые городские службы или одну убрать и две объединить, тогда бы для города была экономия в 125 000 евро. А экономия на должностях вице-мэров составит только 7200 евро. Те, кто поддержал идею убрать вице-мэров, не поддержали идею экономии на сокращении городских служб."