В Кохтла-Ярве может развалиться коалиция

Вчера в Кохтла-Ярве состоялось голосование, по итогам которого были упразднены места двух вице-мэров. Это решение коснулось заместителей мэра по финансам Людмилы Янченко и вице-мэра по развитию Рийну Иванову. Обе состоят в Центристской партии.

Сама Людмила Янченко не подтвердила, что коалиция распалась, так как это будет решать правление партии в ближайшее время. На данный момент решение о поиске новых коалиционных партнеров не принято, сказала она RusDelfi.

"Самое обидное, что среди центристов нет единства. Я отработала 25 лет в городской системе, у нас всегда был консенсус в партии. Сейчас этого нет, - добавила она. - Вчерашнее голосование показало, что 6 членов нашей партии за сокращение двух вице-мэров. Это говорит о том, что единого мнения нет. Это очень грустно".

По словам Янченко, ситуация не пойдет на пользу городу. "Когда есть команда, есть стабильность. У нас была надежная команда и структура - мы ее создали в 1997 году, каждый вице-мэр был руководителем службы. Также работают в Силламяэ и Нарве. Есть человек, отвечающий за финансы".

Теперь же, согласно решению Горсобрания, будет новая структура. Останется только три вице-мэра: по городскому хозяйству, социальной сфере и образованию. На места для руководителя службы финансов и развития будет открытый конкурс. Они не будут членами городского правления.

Будут ли из-за этого решения центристы искать новых партнеров - Янченко ответить не может. "Такое решение может принять только правление партии, в которое я не вхожу. Уйдет ли Центристская партия в оппозицию, будет искать новых коалиционных партнеров, оставит все, как есть - я не знаю. Это станет известно после собрания правления", - резюмировала она.