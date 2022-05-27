ФОТО | Пярнуский "Садам" сотворил историю и впервые стал чемпионом Эстонии по баскетболу

Впервые в истории, когда титул чемпионов Эстонии оказался не в Таллинне или Тарту.

У пярнусцев лучшим был Роберт Валге, принесший команде 18 очков, и Андрис Мистер - 16 очков. Артур Конончук и Артурас Валейка принесли команде по 12 очков.

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