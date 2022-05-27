Директор сети магазинов: с завтрашнего дня длившийся годами обман потребителей прекратится. Почти

По словам Тармо Лауринга, эстонских потребителей, к сожалению, долго и серьёзно обманывали. «Как коммерсант, я знаю примерные закупочные цены и слежу за тем, что происходит в сфере торговли. Если в розничном магазине сразу на многие вещи предлагается скидка 60%, то это значит, что в какой-то момент наценка должна была быть 80%, но никто на самом деле не может устанавливать такую большую маржу, и это, в свою очередь, обычно означает, что скидка фальшивая. Её цель в том, чтобы заставить людей покупать вещи, которые в действительности им не нужны», — пояснил Лауринг.

«Ценовая политика торговых предприятий в основном бывает двух типов — одни магазины постоянно держат среднюю цену на низком уровне, а другие проводят специальные кампании для привлечения покупателей. Большие фальшивые скидки предлагались каждый день и повсюду – в продовольственных, промтоварных, мебельных магазинах, в магазинах стройматериалов и электроники. Более честно – предлагать потребителям выгодные цены на постоянной основе, мы сами никогда не проводили таких фальшивых кампаний. Новый закон положит конец мнимым скидкам, что хорошо и для честной конкуренции, и для кошелька покупателя. Теперь люди смогут сами решить, почему с завтрашнего дня многие магазины больше не будут предлагать ставшие привычными скидки», — сказал Лауринг.

По словам Тармо Лауринга, важно, чтобы Департамент защиты прав потребителей следил за соблюдением закона. «По закону, если возникнут какие-то сомнения, магазин должен быть готов подтвердить свои цены за последние 30 дней. Покупатели сами тоже могли бы быть более критичными, и в сомнительных случаях фотографировать ценник, чтобы потом иметь доказательства», — сказал Лауринг.