Директор сети магазинов: с завтрашнего дня длившийся годами обман потребителей прекратится. Почти(1)
С 28 мая вступит в силу поправка к Закону о защите прав потребителей, которая больше не позволит торговым предприятиям предлагать фальшивые скидки. Теперь продавцы смогут делать скидку на товар только по сравнению с самой низкой ценой за последние 30 дней. По словам Тармо Лауринга, исполнительного директора сети магазинов низких цен A1000 Market, до сих пор в половине случаев продаж со скидкой в эстонских магазинах скидки действительно были фальшивыми, но и в новом законе есть лазейка, позволяющая обманывать покупателей.
По словам Тармо Лауринга, эстонских потребителей, к сожалению, долго и серьёзно обманывали. «Как коммерсант, я знаю примерные закупочные цены и слежу за тем, что происходит в сфере торговли. Если в розничном магазине сразу на многие вещи предлагается скидка 60%, то это значит, что в какой-то момент наценка должна была быть 80%, но никто на самом деле не может устанавливать такую большую маржу, и это, в свою очередь, обычно означает, что скидка фальшивая. Её цель в том, чтобы заставить людей покупать вещи, которые в действительности им не нужны», — пояснил Лауринг.
«Ценовая политика торговых предприятий в основном бывает двух типов — одни магазины постоянно держат среднюю цену на низком уровне, а другие проводят специальные кампании для привлечения покупателей. Большие фальшивые скидки предлагались каждый день и повсюду – в продовольственных, промтоварных, мебельных магазинах, в магазинах стройматериалов и электроники. Более честно – предлагать потребителям выгодные цены на постоянной основе, мы сами никогда не проводили таких фальшивых кампаний. Новый закон положит конец мнимым скидкам, что хорошо и для честной конкуренции, и для кошелька покупателя. Теперь люди смогут сами решить, почему с завтрашнего дня многие магазины больше не будут предлагать ставшие привычными скидки», — сказал Лауринг.
По словам Тармо Лауринга, важно, чтобы Департамент защиты прав потребителей следил за соблюдением закона. «По закону, если возникнут какие-то сомнения, магазин должен быть готов подтвердить свои цены за последние 30 дней. Покупатели сами тоже могли бы быть более критичными, и в сомнительных случаях фотографировать ценник, чтобы потом иметь доказательства», — сказал Лауринг.
«В новом законе, который вступит в силу, всё же есть одно место, которое в определённой степени позволит продолжать мухлевать. А именно, поправка к закону не обязывает при предоставлении скидки учитывать цены в предложениях постоянным клиентам. Это всё ещё оставляет возможность проявлять творческий подход в отношении реального снижения цен», — добавил Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, сейчас людям стоит быть внимательнее, чем обычно, и больше сравнивать цены в разных магазинах. «Сейчас, на фоне общей инфляции, ценообразование в торговле часто бывает туманным, многими предпринимаются попытки поднять те цены и на те товары, себестоимость которых на самом деле не увеличилась», — отметил Лауринг.
Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.
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