Канада с 2018 года выходит в 1/2 финала ЧМ только благодаря победам в овертайме

Подопечные Клода Жюльена уступали по ходу встречи (0:3), отыгравшись за последнюю 20-минутку основного времени, затем забросив победную шайбу в овертайме. Начиная с 2018 года канадская сборная выходит в полуфинал чемпионата только благодаря победам в овертаймах четвертьфиналов. Канадские хоккеисты оказывались сильнее в овертаймах встреч 1/4 финала с командами России (2018, 2021), Швейцарии (2019) и Швеции (2022). В 2020 году чемпионат мира был отменён из-за коронавируса, пишет Чемпионат.

Шведы слишком рано успокоились и упустили матч, который почти выиграли. На чемпионате мира им больше нет места.

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года с командой Канады (3:4, ОТ), по ходу которого шведы выигрывали со счётом 3:0. «Конечно, я очень разочарован. Матч был в наших руках, и мы должны были довести его до завершения в третьем периоде. Сейчас я страдаю вместе с ребятами. Они провели замечательный матч. Думаю, всё было неплохо, вплоть до первой шайбы канадцев. Я чувствовал перед этим, что они начинали сдаваться. Мы неплохо контролировали ход матча вплоть до той самой шайбы», — приводит слова Гарпенлёва Hockey Sverige.

Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен прокомментировал победу в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2022 года с командой Швеции (4:3, ОТ).

«Канада — довольно молодая сборная, и я думаю, что мы нервничали в первом периоде. Мы допустили несколько ошибок, которые дали Швеции некоторые возможности, и они ими воспользовались. После первого периода мы внесли пару небольших корректировок, а затем наши ребята, похоже, успокоились. Наш первый гол вдохнул в нас жизнь. Потом мы просто продолжали работать», — приводит слова Жюльена официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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