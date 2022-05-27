Лепка вареников, борщ и изделия ручной работы. День украинской культуры пройдет в эту субботу(14)
Праздник пройдет на территории Таллинской Телебашни 28 мая.
На ярмарке можно будет приобрести хендмейд вещи от крафтовых мастеров, декор для дома, авторские украшения и одежду, косметику и игрушки. В мероприятии примут участие более тридцати мастеров.
Гости мероприятия также смогут попробовать традиционные блюда и выпечку украинской кухни.
Среди активностей будут доступны мастер-классы по классической петриковской росписи, изготовлению кукол-мотанок, лепке вареников. Запланированы и мероприятия для детей.
Гостей праздника порадуют выступления фольк-групп, живая музыка, а также пройдет показ фильма и чтение поэзии.
Многие участники мероприятия передадут выручку на благотворительность в поддержку Украине.
Организаторами Дня украинской культуры выступили Международная организация женщин в Эстонии и Фонд Таллинской Телебашни. К участию присоединятся украинцы, вынужденные покинуть свои дома после вторжения российских войск на территорию Украины, и которые смогли найти убежище в Эстонии, а также те украинцы, которые уже проживали в этой стране. По словам организаторов, многим украинцам сейчас очень нужна моральная поддержка, особенно приехавшим недавно. Подавляющее большинство временных переселенцев составляют женщины и дети.
Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00.
Вход свободный.