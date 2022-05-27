Лепка вареников, борщ и изделия ручной работы. День украинской культуры пройдет в эту субботу

На ярмарке можно будет приобрести хендмейд вещи от крафтовых мастеров, декор для дома, авторские украшения и одежду, косметику и игрушки. В мероприятии примут участие более тридцати мастеров.

Организаторами Дня украинской культуры выступили Международная организация женщин в Эстонии и Фонд Таллинской Телебашни. К участию присоединятся украинцы, вынужденные покинуть свои дома после вторжения российских войск на территорию Украины, и которые смогли найти убежище в Эстонии, а также те украинцы, которые уже проживали в этой стране. По словам организаторов, многим украинцам сейчас очень нужна моральная поддержка, особенно приехавшим недавно. Подавляющее большинство временных переселенцев составляют женщины и дети.