ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (92-й день) | Бои в Донбассе достигли максимальной интенсивности. Российские солдаты признали себя виновными в обстреле жилых домов

Замминистра обороны Украины: бои в Донбассе достигли максимальной интенсивности. "Обстановка на фронте остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. Противник задействовал все силы и средства для захвата территории и окружения наших войск. Враг оказывает огневое воздействие вдоль всей линии фронта. Бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях", - написала Маляр в "Фейсбуке".

Глава украинской администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщает, что за 26 мая в области под российскими обстрелами погибли пять мирных жителей: по два - во фронтовых городах Марьинка и Лиман, один - в поселке Заря. В районе города Лиман россияне "сосредоточили усилия на огневом поражении" украинских частей южнее и юго-восточнее Лимана, уже прямо на северном берегу реки Северский Донец. Звучит как косвенное подтверждение, что Лиман оставлен. Кроме того, по словам Кириленко, в четверг удалось уточнить информации о ранее погибшем и одном раненом жителях деревни Диброва под Славянском.

При попытке форсировать реку Северский Донец 8 мая погибли около 400 российских военнослужащих, сообщает газета The New York Times со ссылкой на украинских военных. Представители ВСУ рассказали, что российские военные пытались форсировать реку в районе Белогоровки, чтобы окружить украинские силы в районе Северодонецка. Вместо этого россияне сами оказались в окружении — им дали переправиться на южный берег реки, а затем открыли плотный артиллерийский огонь, а по руслу реки пустили мины, взорвав переправы и отрезав путь к отступлению.

Семь человек погибли и 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок, в результате удара РФ по Харькову.

ВДВ РФ провалили по меньшей мере три операции в Украине, сообщила британская разведка.

В МИД РФ пригрозили выслать американского журналиста или СМИ в случае блокировки брифингов ведомства на YouTube. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. "У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: „Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой“. Все. Не из разряда „делайте, что хотите“. Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси", — рассказала она.

ООН пока не собирается отправлять миротворцев в Украину, сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа на пресс-конференции. "Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия", - отметил Лакруа.

В Херсонской и Запорожской областях начали продавать российские сим-карты. Об этом сообщают "Интерфакс" и телеканал "Крым-24". Раздача происходит в оккупированных населенных пунктах. Какому оператору принадлежат сим-карты - неизвестно.

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора для экспорта зерна из украинских портов через Босфор. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Православная церковь Украины призвала лишить престола патриарха Кирилла.

Канцлер Германии: Путин не должен выиграть эту войну, и я убежден, что он не выиграет. Шольц отверг идею позволить Путину диктовать условия мирного соглашения с Украиной: "Никакого продиктованного мира не будет. Украина этого не примет, и мы тоже"

Российские солдаты Александр Бобыкин и Александр Иванов признали себя виновными в обстреле жилых домов. Обвинение просит дать им по 12 лет, приговор ожидается 31 мая.

В Украину приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она продлила соглашение о помощи в реформе украинского образования и пообещала участие Финляндии в восстановление инфраструктуры Украины, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинские фермеры собрали урожай, который мог бы помочь снизить мировые цены на продовольствие, но его непросто вывезти из страны.