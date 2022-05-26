Правительство поддержит реконструкцию школы в Нарве
Правительство Республики 26 мая утвердило увеличение финансовой поддержки на реновацию «Нарвской Кесклиннаской основной школы». На данный момент в школе проходит обучение на русском языке, после реконструкции учащиеся будут получать основное образование по методу языкового погружения.
Реновацию здания откладывали в Нарве из-за повышения стоимости строительных закупок. На данный момент не хватает 14,5 миллионов евро. Министерство образования и науки предложило правительству увеличить на эту сумму государственный целевой резерв, соответственно, уменьшив нецелевой резерв.
Как сообщила горуправа Нарвы, финансирование строительства школы планируют покрыть за счет схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского Союза. Перенаправление доходов от торговли происходит на основе стратегии государственного бюджета с 2023 по 2026 годы.