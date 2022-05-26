Правительство поддержит реконструкцию школы в Нарве

Правительство Республики 26 мая утвердило увеличение финансовой поддержки на реновацию «Нарвской Кесклиннаской основной школы». На данный момент в школе проходит обучение на русском языке, после реконструкции учащиеся будут получать основное образование по методу языкового погружения.