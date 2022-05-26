26.05.2022, 19:49
В Мустамяэ встали троллейбусы. Что случилось?(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | RusDelfi
В Мустамяэ остановилось движение троллейбусов по маршрутам 1,3 и 5. Как сообщили RusDelfi из предприятия "Таллиннский общественный транспорт" (TLT), причина остановки носит технический характер.
В начале седьмого часа вечера на Вильде теэ произошел обрыв контактной линии. На месте работают технические специалисты TLT, которые выясняют причины аварии.
"Ремонтники делают все, чтобы в ближайшее время движение троллейбусов в Мустамяэ возобновилось", - заверила руководитель по коммуникациям TLT Ольга Полиенко.
"TLT приносит пассажирам извинения за неудобства", - сказала она.