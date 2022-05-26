В Мустамяэ встали троллейбусы. Что случилось?

В начале седьмого часа вечера на Вильде теэ произошел обрыв контактной линии. На месте работают технические специалисты TLT, которые выясняют причины аварии.

"Ремонтники делают все, чтобы в ближайшее время движение троллейбусов в Мустамяэ возобновилось", - заверила руководитель по коммуникациям TLT Ольга Полиенко.

"TLT приносит пассажирам извинения за неудобства", - сказала она.