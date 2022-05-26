Новости Эстонии
26.05.2022, 19:49

В Мустамяэ встали троллейбусы. Что случилось?

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Остановившиеся троллейбусы
Остановившиеся троллейбусы
ФОТО: Ekspress Meedia | RusDelfi

В Мустамяэ остановилось движение троллейбусов по маршрутам 1,3 и 5. Как сообщили RusDelfi из предприятия "Таллиннский общественный транспорт" (TLT), причина остановки носит технический характер.

В начале седьмого часа вечера на Вильде теэ произошел обрыв контактной линии. На месте работают технические специалисты TLT, которые выясняют причины аварии.

"Ремонтники делают все, чтобы в ближайшее время движение троллейбусов в Мустамяэ возобновилось", - заверила руководитель по коммуникациям TLT Ольга Полиенко.

"TLT приносит пассажирам извинения за неудобства", - сказала она.

Троллейбусы остановились

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