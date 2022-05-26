Латвийский сейм одобрил в первом чтении законопроект о сносе советских памятников. Монумент в Риге уберут в ускоренном режиме

В ускоренном режиме

Законопроект жестко оговаривает, что памятник в Пардаугаве должен быть снесен не позже 15 ноября этого года. 5-я статья законопроекта оговаривает, что к сносу объекту может быть применен особый порядок строительной процедуры в виде исключения — для ускорения процесса.

Ранее Рижская дума призывала Сейм принять соответствующее решение. В частности для того, чтобы при оспаривании результатов конкурса на проведение демонтажных работ, реализация не приостанавливалась на месяцы. 6-й пункт 6-й статьи нового законопроекта гласит: оспаривание принятого решения о демонтаже объекта не останавливает деятельность по сносу памятника.

Самоуправлению — в данном случае, Рижской думе — Сейм дает право проводить закупки, не применяя нормы, регламентирующие публичные закупки, а также вносить изменения в соответствующие заключенные договоры в той мере, в которой это необходимо для реализации проекта и не выходит за рамки границ договорных цен, установленных ЕС. Исполнителя работ по сносу памятника Рижская дума сможет определить в ходе ценового опроса.

Финансировать снос памятника в Пардаугаве на паритетной основе будут государство и Рижская дума. Также законопроект разрешает использовать на демонтаж пожертвования физических и юридических лиц. Порядок выделения и использования средств госбюджета и пожертвований установит Кабинет министров.