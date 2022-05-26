Латвийский сейм одобрил в первом чтении законопроект о сносе советских памятников. Монумент в Риге уберут в ускоренном режиме(8)
В четверг Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект о правилах сноса объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. В законопроекте сказано, что памятник в Парке победы в рижском районе Пардаугава должен быть снесен не позже 15 ноября этого года. Оговорено то, что в порядке исключения к процессу демонтажа памятника будет применяться особая ускоренная процедуры принятия решений, передает латвийский "Дельфи".
В ускоренном режиме
Законопроект жестко оговаривает, что памятник в Пардаугаве должен быть снесен не позже 15 ноября этого года. 5-я статья законопроекта оговаривает, что к сносу объекту может быть применен особый порядок строительной процедуры в виде исключения — для ускорения процесса.
Ранее Рижская дума призывала Сейм принять соответствующее решение. В частности для того, чтобы при оспаривании результатов конкурса на проведение демонтажных работ, реализация не приостанавливалась на месяцы. 6-й пункт 6-й статьи нового законопроекта гласит: оспаривание принятого решения о демонтаже объекта не останавливает деятельность по сносу памятника.
Самоуправлению — в данном случае, Рижской думе — Сейм дает право проводить закупки, не применяя нормы, регламентирующие публичные закупки, а также вносить изменения в соответствующие заключенные договоры в той мере, в которой это необходимо для реализации проекта и не выходит за рамки границ договорных цен, установленных ЕС. Исполнителя работ по сносу памятника Рижская дума сможет определить в ходе ценового опроса.
Финансировать снос памятника в Пардаугаве на паритетной основе будут государство и Рижская дума. Также законопроект разрешает использовать на демонтаж пожертвования физических и юридических лиц. Порядок выделения и использования средств госбюджета и пожертвований установит Кабинет министров.
К сообщению о строительных работах должен будет быть приложен проект проведения работ, подготовленный сертифицированным руководителем таких работ, а также генеральный план в оговариваемых масштабах, на котором отражены демонтируемые внешние инженерные сети, если объект к ним подключен (план готовит архитектор или проектировщик). В пакете документов должно быть пояснение, в котором указана всеобъемлющая информация о технических показателях инженерного строения, классификации строения, о том, сколько мусора образуется после сноса и как его планируется вывозить, как будет организована уборка территории после завершения работ, какие методы и сроки демонтажа будут применяться, на какие этапы поделены строительные работы и так далее. К пакету документов должен быть приложены проект организации работ, а также план благоустройства и зеленых насаждений территории.
Какие объекты еще могут быть демонтированы?
Законопроект, хоть и регламентирует в первую очередь процесс демонтажа памятника в Пардаугаве, но также в целом оговаривает, какие объекты могут подлежать сносу.
В 3-й статье нового законопроекта речь идет о запрете на экспонирование объектов, прославляющий советский или нацистский режимы. Под определение объектов подпадают:
- те, которые прославляют оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанные с ней события и лиц;
-прославляют тоталитаризм, насилие военную агрессию, войну и военную идеологию;
- включают в себя символы советской власти или нацизма.
В то же время оговорка: закон не относится к памятным знакам, мемориальным плитам и местам, архитектоническим или художественным образам, которые находятся в местах захоронения погибших солдат, а также в местах памяти жертв советского или нацистского террора.
Что же касается объектов, подлежащих демонтажу, как и памятник в парке Победы, то здесь Сейм делегирует право составить такой список Кабинету министров.
При этом принятие решений о сносе подобных объектов остается в ведении самоуправлений, на территории которых они находятся.