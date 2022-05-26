Реформисты могут прибегнуть к обструкции при рассмотрении законопроекта о семейных пособиях

"Мое предложение заключалось в том, чтобы найти решение проблемы внутри коалиции. Если партнер по коалиции это желание не разделяет, то, следовательно, он не хочет сохранить коалицию", - сказала Каллас.

"Если появятся дополнительные расходы на сумму порядка 300 млн в год, то это воспрепятствует реализации всех других идей государства. Поэтому мы планируем сделать все возможное, в том числе прибегнем и к обструкции, чтобы препятствовать принятию требующего столь огромных затрат закона, - сказала Каллас. - Я надеюсь, что голос разума дойдет до всех парламентариев, и они поймут, что во время кризиса не нужно заниматься масштабным популизмом, а следует подходить более ответственно к использованию налоговых денег".