Реформисты могут прибегнуть к обструкции при рассмотрении законопроекта о семейных пособиях(2)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг правительственной пресс-конференции не исключила, что при рассмотрении законопроекта о семейных пособиях, который в понедельник будет направлен в Рийгикогу на первое чтение, Реформистская партия может прибегнуть к обструкции, передает rus.err.
"Мое предложение заключалось в том, чтобы найти решение проблемы внутри коалиции. Если партнер по коалиции это желание не разделяет, то, следовательно, он не хочет сохранить коалицию", - сказала Каллас.
По ее словам, Партия реформ не получила от партнеров по коалиции ответа на вопрос, из каких средств будут выделены деньги.
"Если появятся дополнительные расходы на сумму порядка 300 млн в год, то это воспрепятствует реализации всех других идей государства. Поэтому мы планируем сделать все возможное, в том числе прибегнем и к обструкции, чтобы препятствовать принятию требующего столь огромных затрат закона, - сказала Каллас. - Я надеюсь, что голос разума дойдет до всех парламентариев, и они поймут, что во время кризиса не нужно заниматься масштабным популизмом, а следует подходить более ответственно к использованию налоговых денег".