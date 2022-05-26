В Кохтла-Ярве ввели новые льготы при оплате места в детском саду
Кохтла-Ярвеское городское собрание поддержало представленное фракцией Социал-демократической партии постановление, согласно которому родители детей в Кохтла-Ярве оплачивают место в детском саду в размере 100% за первого ребенка, 50% - за второго ребенка. Начиная с третьего ребенка плата за детский сад не начисляется.
Условием получения льготы является одновременное посещение детского сада двумя и более детьми из одной семьи.
По словам председателя фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, принятое решение чрезвычайно необходимо в нынешней экономической ситуации.
"Это важная мера поддержки, универсальная для всех родителей, помогающая очень многим семьям, - сказал Одинец. - Поддержка семей с детьми очень актуальна сейчас и на государственном уровне. В Рийгикогу социал-демократы неоднократно представляли законопроект об освобождении всех родителей от платы за детский сад по всей Эстонии. И в данный момент в производстве Рийгикогу находится соответствующий законопроект".
В Кохтла-Ярвеском городском собрании у социал-демократов пять мест из 25.