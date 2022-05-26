В Кохтла-Ярве ввели новые льготы при оплате места в детском саду

"Это важная мера поддержки, универсальная для всех родителей, помогающая очень многим семьям, - сказал Одинец. - Поддержка семей с детьми очень актуальна сейчас и на государственном уровне. В Рийгикогу социал-демократы неоднократно представляли законопроект об освобождении всех родителей от платы за детский сад по всей Эстонии. И в данный момент в производстве Рийгикогу находится соответствующий законопроект".