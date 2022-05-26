ФОТО | Началось строительство нового здания Мустамяэской школы по интересам

В церемонии приняли участие вице-мэр Вадим Белобровцев, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс, директор Мустамяэской школы по интересам Эрна Поданева и представители предприятий Acto Consult OÜ и RAMM Ehituse OÜ.

Мустамяэская школа по интересам (бывший Мустамяэский дом детского творчества) начала работу в 1984 году и с 1987 года работала на нынешнем месте. Если сначала в школе по интересам было 200 учеников, то теперь в 89 кружках школы занимается 800 учеников. Поскольку здание, построенное в качестве детского сада, не соответствовало потребностям школы по интересам и было по большей части амортизировано, приняли решение снести его и построить новое здание с учебной средой, соответствующей последним требованиям и необходимой для современной учебной работы в кружках.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что Мустамяэская школа по интересам занимает важное место в городской сфере образования по интересам - ежедневно сюда приходят около 300 ребят. «Школа и сейчас предлагает занятия по интересам на хорошем уровне, но условия обучения в новом здании значительно улучшатся, - сказал Белобровцев. – До сих пор работавший в стесненных условиях коллектив теперь сможет продолжить деятельность в красивых и просторных помещениях, предназначенных для занятий всех кружков. Для музыкальных кружков будет создана студия звукозаписи. Построят современную кухню и специальные помещения для проведения занятий по робототехнике и технике. В здании будет построена современная сцена с аппаратурой, актовый зал высотой в два этажа, в котором можно будет проводить как занятия кружков, так и торжественные мероприятия», - рассказал вице-мэр.