Таллинн увеличит число стационарных общественных туалетов

Все новые полностью автоматические туалеты – платные, поскольку это помогает сократить вероятность их использования не по назначению и риск вандализма. Поставщик услуги может взимать плату за использование туалета с момента установки и до конца 2033 года размером не более 50 евро центов. В то же время в сотрудничестве с частным сектором идет поиск других возможностей.

«Желание таллиннцев видеть в городском пространстве больше общественных туалетов подтверждают и результаты голосования на тему народного бюджета – в двух районах самыми популярными стали предложения по размещению новых туалетов в парках и скверах. В качестве одной из дополнительных мер я обратился к районным управам с просьбой взвесить возможность того, чтобы при выдаче разрешения на работу уличных кафе предприниматели обязывались обеспечивать возможность пользования туалетом не только для клиентов. То же правило могло бы действовать и при определенных городских учреждениях, которые расположены в многолюдных местах», - добавил Свет.

Этим летом в городе будет действовать 21 общественный туалет с возможностью доступа для людей на инвалидных колясках, в том числе все уличные туалеты контейнерного типа и расположенные на пляжах санитарные контейнеры, а также два полностью автоматических и три временных туалета. Инвалидные туалеты расположены в парке Таммсааре, на бульваре Мере в саду Канути, на Балтийском вокзале (Раннамяэ теэ, 1), на Фальги теэ (парковка для туристических автобусов), на углу Рейди теэ и улицы Пикксильма, у Русалки (Пирита теэ, 1), на Штромке и на пляже Пикакари. В парке Тондираба 4 инвалидных туалета (рядом с катком, у кафе при скейт-площадке и у игровой площадки-замка), на пляже Пирита – 3 (рядом с сёрф-клубом и в пляжной зоне), в Кадриорге – 2 (на Рохелине аас и у игровой площадки), в парке Мянни – 2 (рядом с конечной остановкой троллейбусов и кафе), а также на пляжах Харку и Какумяэ. В ближайшие годы количество туалетов с возможностью доступа для людей на инвалидных колясках возрастет.