Таллинн увеличит число стационарных общественных туалетов
Сегодня, 26 мая, вице-мэр Владимир Свет и заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг представили в парке Мянни концепцию установки и планирования общественных туалетов в городском пространстве, подчеркнув, что в числе приоритетов города – постепенное увеличение доли стационарных туалетов.
«Установленные в ходе реновации парка Мянни в Мустамяэ контейнерные туалеты служат примером того, что при установке общественных туалетов город отдает предпочтение стационарным вариантам и расширяет сеть туалетов вне популярных среди туристов мест, учитывая прежде всего потребности местных жителей, - отметил вице-мэр Владимир Свет. - Стационарные туалеты являются неотъемлемой частью качественного общественного городского пространства, учитывающего потребности разных людей. Расширение их сети по всему городу позволит таллиннцам активнее передвигаться пешком или на велосипеде, зная, что при необходимости они могут воспользоваться общественным туалетом. Этого принципа мы постараемся придерживаться и в будущем при планировании городского пространства».
Предстоящим летом в Таллинне будет установлено 107 общественных туалетов, включая 11 полностью автоматизированных уличных туалетов, 11 контейнерных, 7 санитарных контейнеров на пляжах и 78 временных туалетов, которые установят на летний сезон.
Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг добавил, что в дальнейшей перспективе в городе появится еще пара десятков полностью автоматических туалетов. «Новые полностью автоматические туалеты будут поэтапно установлены предположительно к 2026 году как в ходе реконструкции крупных парков, так и по мере необходимости. В общей сложности в городе появится 34 полностью автоматических уборных. Десять из них установят уже в следующем году, заменив большинство старых полностью автоматических туалетов. С 2024 года будут проведены новые коммуникации и в течение трех лет установят в общей сложности 24 туалета», - пояснил Сульг.
Тогда как в этом году около 34% общественных туалетов являются стационарными, к 2026 году их доля возрастет до 65%. В 2026 году в общественном пользовании должно находиться как минимум 34 полностью автоматических туалета, 11 контейнерных туалета, 8 санитарных контейнера и 29 временных, устанавливаемых на летний сезон, уличных туалетов. Такое распределение не является окончательным, так как с учетом интересов горожан и развития города число общественных туалетов может возрасти, а их расположение может быть скорректировано.
Все новые полностью автоматические туалеты – платные, поскольку это помогает сократить вероятность их использования не по назначению и риск вандализма. Поставщик услуги может взимать плату за использование туалета с момента установки и до конца 2033 года размером не более 50 евро центов. В то же время в сотрудничестве с частным сектором идет поиск других возможностей.
«Желание таллиннцев видеть в городском пространстве больше общественных туалетов подтверждают и результаты голосования на тему народного бюджета – в двух районах самыми популярными стали предложения по размещению новых туалетов в парках и скверах. В качестве одной из дополнительных мер я обратился к районным управам с просьбой взвесить возможность того, чтобы при выдаче разрешения на работу уличных кафе предприниматели обязывались обеспечивать возможность пользования туалетом не только для клиентов. То же правило могло бы действовать и при определенных городских учреждениях, которые расположены в многолюдных местах», - добавил Свет.
Этим летом в городе будет действовать 21 общественный туалет с возможностью доступа для людей на инвалидных колясках, в том числе все уличные туалеты контейнерного типа и расположенные на пляжах санитарные контейнеры, а также два полностью автоматических и три временных туалета. Инвалидные туалеты расположены в парке Таммсааре, на бульваре Мере в саду Канути, на Балтийском вокзале (Раннамяэ теэ, 1), на Фальги теэ (парковка для туристических автобусов), на углу Рейди теэ и улицы Пикксильма, у Русалки (Пирита теэ, 1), на Штромке и на пляже Пикакари. В парке Тондираба 4 инвалидных туалета (рядом с катком, у кафе при скейт-площадке и у игровой площадки-замка), на пляже Пирита – 3 (рядом с сёрф-клубом и в пляжной зоне), в Кадриорге – 2 (на Рохелине аас и у игровой площадки), в парке Мянни – 2 (рядом с конечной остановкой троллейбусов и кафе), а также на пляжах Харку и Какумяэ. В ближайшие годы количество туалетов с возможностью доступа для людей на инвалидных колясках возрастет.