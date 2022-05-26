ФОТО | "Нет разрушительной программе". В Нарве проходят протесты родителей

Горожане не согласны с закрытием нескольких детских садов в Нарве и объединением двух школ: солдинаской гимназии и школы № 6.

Предложения о закрытии были объявлены вместе с программой развития муниципального образования в Нарве. Они сделаны на основе проведенного анализа технического состояния зданий, а также общих тенденций жизни города, среди которых, например, уменьшение количества жителей. Родители, вышедшие в центр города на пикет, считают, что либо анализ проведен некомпетентно, либо на него повлияли заинтересованные в городе лица.

Ольга, мама ребенка из солдинаской гимназии говорит: "Мой ребенок учится в этой школе седьмой год, и я хочу, чтобы он ее закончил, чтобы он приходил к своим родным учителям, это уже его место, зачем ему уходить в другое?"

Александр, отец пятерых детей не понимает, почему выбрали именно их гимназию: "Двое детей у меня учатся в этой школе, а старшие ее уже успешно закончили, в этой школе все прекрасно, работают отличные учителя, не понимаю, почему правление города решило ее аннулировать, в ней и ремонт хороший. Шестая школа в ужасном состоянии".

У Алексея ребенок учится в четвертом классе, он говорит: "Школа меньше в три раза, инфраструктуры ноль, меня волнует безопасность, моему ребенку придется ходить через самый опасный район, если все-таки школы объединят, я не согласен".

Из предложений, звучавших на митинге: перевести школу № 6 в здание гимназии, перераспределить бюджет на реконструкцию школ в пользу солдинаской гимназии и садов, которые хотят закрыть.

К собравшимся под дождем нарвитянам вышли мэр города Катри Райк, а также несколько представителей горуправы и горсобрания. Они отвечали на вопросы, неоднократно отметили, что обсуждения о конкретных мерах в соответствии с программой развития образования в городе обсуждаются, готовых решений еще нет.