ФОТО | "Нет разрушительной программе". В Нарве проходят протесты родителей
«Руки прочь от школ и детских садов» - с таким и похожими лозунгами на пикет вышли нарвитяне сегодня, 26 мая.
Горожане не согласны с закрытием нескольких детских садов в Нарве и объединением двух школ: солдинаской гимназии и школы № 6.
Предложения о закрытии были объявлены вместе с программой развития муниципального образования в Нарве. Они сделаны на основе проведенного анализа технического состояния зданий, а также общих тенденций жизни города, среди которых, например, уменьшение количества жителей. Родители, вышедшие в центр города на пикет, считают, что либо анализ проведен некомпетентно, либо на него повлияли заинтересованные в городе лица.
Ольга, мама ребенка из солдинаской гимназии говорит: "Мой ребенок учится в этой школе седьмой год, и я хочу, чтобы он ее закончил, чтобы он приходил к своим родным учителям, это уже его место, зачем ему уходить в другое?"
Александр, отец пятерых детей не понимает, почему выбрали именно их гимназию: "Двое детей у меня учатся в этой школе, а старшие ее уже успешно закончили, в этой школе все прекрасно, работают отличные учителя, не понимаю, почему правление города решило ее аннулировать, в ней и ремонт хороший. Шестая школа в ужасном состоянии".
У Алексея ребенок учится в четвертом классе, он говорит: "Школа меньше в три раза, инфраструктуры ноль, меня волнует безопасность, моему ребенку придется ходить через самый опасный район, если все-таки школы объединят, я не согласен".
Из предложений, звучавших на митинге: перевести школу № 6 в здание гимназии, перераспределить бюджет на реконструкцию школ в пользу солдинаской гимназии и садов, которые хотят закрыть.
К собравшимся под дождем нарвитянам вышли мэр города Катри Райк, а также несколько представителей горуправы и горсобрания. Они отвечали на вопросы, неоднократно отметили, что обсуждения о конкретных мерах в соответствии с программой развития образования в городе обсуждаются, готовых решений еще нет.
Представитель гимназии Сауле собирала подписи против объединения. Она говорит, "что у них хороший коллектив, школа славится в городе, если она сольется с другой школы, то потеряет свое лицо. И дети могут уйти, и учителя".