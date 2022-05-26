26.05.2022, 16:12
В Пыхья-Таллинне пропала 80-летняя Антонина. Полиция просит помощи!
ФОТО: Politsei |
Сегодня днем в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пыхья-Таллинне 80-летняя Антонина отправилась в 12 часов на прогулку и не вернулась. Обычно она возвращалась домой раньше.
Близкие проверили места, где обычно гуляет женщина, но не обнаружили ее . У Антонины могут быть проблемы с памятью, и она могла уехать на автобусе в другие района города.
Уходя из дома, Антонина была одета в синий свитер, черные брюки, черные туфли и синий берет.
Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Антонины, позвонить по номеру 112.