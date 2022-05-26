ЧП и криминал
26.05.2022, 16:12

В Пыхья-Таллинне пропала 80-летняя Антонина. Полиция просит помощи!

 
80-aastane Antonina
80-aastane Antonina
ФОТО: Politsei |

Сегодня днем ​​в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пыхья-Таллинне 80-летняя Антонина отправилась в 12 часов на прогулку и не вернулась. Обычно она возвращалась домой раньше.

Близкие проверили места, где обычно гуляет женщина, но не обнаружили ее . У Антонины могут быть проблемы с памятью, и она могла уехать на автобусе в другие района города.


Уходя из дома, Антонина была одета в синий свитер, черные брюки, черные туфли и синий берет.


Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Антонины, позвонить по номеру 112.

80-aastane Antonina

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