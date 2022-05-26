Какую роль сыграло сопротивление «Азовстали»? Могли ли украинские военные удерживать завод и дальше? Главное об обороне Мариуполя

Но тут в дело вступили соображения «политической целесообразности». Российские политики и провластные СМИ так много говорили про опасность «националистических батальонов» и «неонацистов из „Азова“», которые якобы терроризировали население — что оставлять Мариуполь под их контролем, пусть даже в состоянии окружения, было бы странно. Плюс, у российского командования от успехов первых дней вторжения (во всяком случае, на юге Украины), видимо, так кружилась голова, что штурм Мариуполя не виделся большой проблемой. А потом, когда оказалось, что он ведет к большим потерям и жертвам среди гражданских, идти на попятную уже не решились.

Вместе с тем Мариуполь вовсе не обязательно должен был стать военной проблемой для войск РФ и их союзников. Его можно было блокировать по периферии (как это произошло с Конотопом или Сумами, а также с Херсоном в первую неделю боев) относительно небольшими силами и развивать наступление на север (захватывая Запорожскую область и угрожая тылам Донецкой группировки). Гарнизон Мариуполя не мог проводить крупные самостоятельные операции за пределами города, а если бы он на это пошел, всегда можно было бы перекинуть на их подавление две-три резервные батальонно-тактические группы (БТГ) и купировать подобную активность.

В рамках планируемой РФ системной оккупации юга Украины и создания сухопутного коридора в Крым Мариуполь под контролем украинских войск был бы «костью в горле» — его необходимо было взять.

Помимо размера, у города есть и символическое значение, связанное с тем, что в июне 2014 года Мариуполь был отбит «националистическими батальонами» (точнее одним батальоном — «Азовом») у тогдашних «войск ДНР» (которые были представлены в городе небольшим отрядом до 50 человек) и стал опорой войск Украины на юго-востоке страны.

Мариуполь важен уже просто как четвертый по размеру и значению город на подконтрольном Киеву юге Украины (больше только Одесса, Николаев и Херсон). Без него то образование, которое в России называют «Донецкой народной республикой», не имело выхода к морю и испытывало трудности с экспортом продукции тяжелой промышленности.

В реальности Мариуполь был стремительно окружен сразу с запада, с севера и с востока, а население осталось в городе. Резервов и ресурсов у защитников города было по штатам мирного времени, и единственный бонус для гарнизона состоял в том, что в него вошли боеспособные части, стремительно отступавшие с передовой. ВСУ пришлось даже организовать переброску в окруженный Мариуполь дополнительных бойцов «Азова» вертолетами (не менее пяти рейсов, переброшено 72 человека).

Другой вариант — если российские войска подошли бы из Крыма. Но и в этом случае они предварительно должны были потратить силы и время на разгром сил ВСУ на Перекопе и в Чонгаре, а потом на взятие по очереди Мелитополя и Бердянска. За это время можно было бы провести как эвакуацию города, так и запастись продуктами, медикаментами и вооружениями для длительной осады.

В итоге для украинской стороны Мариуполь оказался «островом спасения», где укрылись все боеспособные части ВСУ, Нацгвардии и прочих силовых ведомств на юго-востоке страны. Но гарнизон города оказался в незапланированной ситуации. Он готовился к тому, что российская армия (и корпуса «народной милиции» самопровозглашенных «республик» Донбасса) потратит недели на прорыв укрепленных линий обороны на фронте (в степи). Даже в случае удачного прорыва российские войска должны были подойти к городу ослабленными, а Мариуполь должен был держать удар, прикрывая остальную южную Украину.

Из слов ( матерных ) советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича ясно, что в украинском руководстве не ждали полного развала обороны на юге страны, позволившего армии РФ за неделю почти без боя захватить огромную территорию (от Мариуполя до Николаева и от Чонгара до Гуляй-Поля), несколько важных городов (в том числе Мелитополь, Бердянск, Каховку, а чуть позже Херсон и Энергодар), стратегические мосты через Днепр и несколько складов вооружений ( один , другой и третий , поменьше). Что стало тому причиной — предательство части командования и местных властей, паника, уничтожение южного штаба командования ВСУ — выясняют сейчас власти Украины, хотя основные выводы, видимо, следует ожидать уже после войны.

В то же время в удержании завода для Украины был не только пропагандистский, но и военный смысл. Как говорилось выше, армия РФ и ее «союзники» могли бы обойти город (как обошли огромные районы в Херсонской и Запорожской области), однако решили пойти на штурм — выделив на это немалую группировку, насчитывающую, по некоторым оценкам, 10-12 БТГ. Одна БТГ — это примерно половина моторизованного полка — до 70 единиц бронетехники и 500-600 солдат. Плюс к этому артиллерия, а позже к штурму были привлечены авиация, корабли и прочие вспомогательные части.

И российская сторона хорошо это понимала. Поэтому переговоры о возможности сдачи гарнизона в плен на приемлемых условиях и с гарантированным сохранением их жизней («спецоперация по обмену») потребовала экстремальных дипломатических усилий и привлечения глав крупных государств. Всех подробностей этого процесса мы пока не знаем.

В течение апреля у мариупольской «крепости» накапливались проблемы. Из примера героизма «Азовсталь» быстро стала ношей, которую трудно нести и невозможно бросить. Ее защитники требовали реальной помощи, деблокирования или хотя бы переброски в третью страну. Власти Украины оказались в определенной мере заложниками ситуации, понимая, что практически ничем защитникам помочь не могут. Отсутствие помощи, невозможность деблокады (любой удар в направлении Мариуполя от Гуляй-поля требовал бы прорыва эшелонированных позиций превосходящих сил), тщетность дипломатических и посреднических усилий демонстрировали бессилие в целом успешно отражающего агрессию президента Украины Владимира Зеленского.

Так Мариуполь (наряду с Николаевом) стал для Украины символом, что на юге не все потеряно. Он помог полностью вытеснить из информационной повестки вопросы о состоянии ВСУ в этом регионе и перевел военную проблематику в сферу героического противостояния. То есть первые несколько недель «Азовсталь» играла роль героической крепости, своеобразной «мини-Украины», держащейся несмотря ни на что.

Все это очень пригодилось бы российским войскам под Гуляй-полем или в Попасной, но было задействовано в Мариуполе.

Основная часть этих войск — приблизительно восемь-десять БТГ — были выведены из Мариуполя в начале мая. Именно тогда стало ясно, что от гарнизона, сидящего на «Азовстали», больше не стоит ожидать активных действий, а все остальные районы города были заняты.

Часть выведенных БТГ, возможно, используется на других участках фронта (вот один пример, а вот другой), но утверждать это точно невозможно. В любом случае, в Мариуполе они понесли серьезные потери в людях и боевой технике. В боях погиб даже один из российских генералов, уничтожено не одно подразделение российского спецназа (например), а число сожженных гарнизоном танков и бронемашин исчисляется (если судить по отрывочным видео) десятками единиц.

В итоге Мариуполь отвлек на себя столько сил, сколько было у РФ на отдельных, причем существенных, участках фронта. Например, в районе Попасной у РФ в апреле-мае было всего 7 БТГ, что обусловило длительное сопротивление и успешные контратаки ВСУ на этом опасном направлении.

Самую близкую к Мариуполю группировку войск РФ (в Запорожской области), которая уже два месяца не может сдвинуться с места, более десятка БТГ из Мариуполя усилили бы почти вдвое.

Российская пропаганда говорит о «десятикратном численном превосходстве противника», укрывшегося на «Азовстали». Это правда?

Действительно в последние дни перед уходом украинских сил с «Азовстали» российская пропаганда явно пыталась преуменьшить заслуги гарнизона Мариуполя. Например, утверждая, что с 16 мая с территории завода сдалось в плен 2439 человек, тогда как численность штурмующих составляла «не многим более 200 человек» (правда, оговоркой, что «с нашей стороны работала авиация и артиллерия»).