Документы проливают свет: отсутствие интереса со стороны вице-мэра Новикова позволило руководству TLT свободно транжирить деньги

На прошлой неделе газета Eesti Ekspress написала, что руководитель TLT Денис Бородич одну неделю каждого месяца учится в дорогом зарубежном частном вузе. Все это оплачивает работодатель, а одновременно Бородич получает зарплату и командировочные. И все это на деньги налогоплательщиков. О своих поездках Бородич информировал председателя совета предприятия Новикова, который согласовывал эти поездки. В день выхода статьи Кылварт освободил Бородича от занимой должности, однако Новиков сохранил свой пост.