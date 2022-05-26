ВИДЕО | Путин впервые посетил раненых военных. Комментаторы сразу же заподозрили неладное

Например, комментаторов сразу насторожило, что это были люди без видимых ранений и повреждений.

Также непонятно, почему такие необжитые палаты, "даже нет одеял на кроватях и вещей на тумбочках".

Похоже, специально на время визита в окрестностях больницы перекрыли движение, а, сам Путин, судя по видео, под халатом одет в бронежилет.

Одного из пользователей заинтересовал вопрос, почему "военные" не отдали верховному главнокомандующему честь. "Х``` честь не отдают? Правильно, наушник выпадет", - предположил он. Другой пользователь обратил внимание на то, что все военные невысокого роста: "Кстати, заметили что актёров подбирают исключительно карликов, чтобы они были на таком же уровне как пыня, либо ниже?".

Уже сегодня различные телеграм-каналы заметили, что как минимум один из "военных" поразительно похож на "работника" завода, который ранее посещал Путин. Звучат предположения, что речь идет о сотруднике ФСО под прикрытием.