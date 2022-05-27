Молекулярный биолог: вспышки обезьяньей оспы бывали и раньше, но эта - отличается

Нет, такого не будет точно. У обезьяньей оспы все-таки не такой потенциал распространения. Все-таки прямое распространение болезни происходит от животных к человеку, а потом уже второй контакт от человека к человеку происходит уже в меньшей степени. Единственное, что сейчас волнует всех специалистов - в этом "заходе" оспы потенциал распространения больше, чем в предыдущих вспышках. Они у нас и раньше были - в 2003 году 70 человек в США болели обезьяньей оспой. Но в этот раз мы зашли дальше - мы видим на примере Соединенного Королевства, что в этот раз есть случаи передачи от человека к человеку, которые очевидно между собой не были связаны, которые были даже между собой не знакомы. Это беспокоит, потому что мы не понимаем, как такое могло получиться.

При этом сиквенс этого штамма у нас уже есть. То есть, мы уже знаем, что там происходит. Мы знаем, что это не Конго-штамм, а западноафриканский штамм, который менее опасен. При этом некоторые совсем принижают опасность и говорят о том, что менее 1 процента людей погибает. Я здесь не такой оптимист, потому что когда я посмотрела полную статистику этого штамма по Африке, то увидела, что процент составляет 3,7, что довольно больше. А во-вторых, как мы это уже поняли по ковиду, мы слишком сильно обращаем внимание на эту черную цифру смертности, а про то, что те, кто перенесли заболевание, могут испытывать последствия, забываем. Я напомню, что длительный ковид - это не первый пример этого явления. То же было и с Эболой, при том, что Эбола - это совсем уж тяжелое заболевание. Тогда казалось, что если ты острую фазу перенес, то дальше ты уже будешь в порядке. На самом деле оказалось, что Эбола способна какое-то время передаваться от человека, который уже от нее выздоровел. По крайней мере полгода точно, а в некоторых случаях - до года. Причем передается это заболевание половым путем от мужчины женщине.