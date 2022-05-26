Зимние виды
26.05.2022, 14:51

Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжных видов

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Jelena Välbe.
Jelena Välbe.
ФОТО: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix | Sergei Bobylev

Главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Выборы проходили в четверг, 26 мая, в рамках конгресса организации в Милане.

Ранее главы национальных федераций Финляндии, Польши, Швеции и Норвегии выступили против избрания Вяльбе в совет FIS, пишет Sports.ru.

Президент ФЛГР состояла в совете FIS с июня 2021 года.

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