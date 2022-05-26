ВИДЕО | Канадцы сотворили невероятное, чехи спокойно обыграли немцев

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0). Отметим, что швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, одержав семь побед в семи матчах на групповом этапе.

Германия — Чехия 1:4

Сборная Чехии одержала победу над командой Германии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк с передачи Томаша Гертла и Червенки, сам Роман Червенка после паса от Крейчи и Филипа Гронека, Давид Крейчи, которому ассистировали Пастрняк и Червенка, а также Иржи Смейкал, автор передачи — Давид Кемпф. Единственный гол немцев забил Мориц Зайдер, ассистенты — Марцель Нёбельс и Маттиас Плахта.

Швеция — Канада 3:4

Сборная Канады обыграла Швецию в 1/4 финала ЧМ-2022, уступая по ходу встречи со счётом 0:3. Канада одержала победу в овертайме со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена». На второй минуте счёт открыл форвард шведской команды Карл Клингберг. Удвоил преимущество на восьмой минуте нападающий Вильям Нюландер. Третий гол в ворота канадцев на 29-й минуте забил Макс Фриберг.

На 42-й минуте одну шайбу отыграл защитник сборной Канады Райан Грейвз. Второй гол канадцев на 59-й минуте забил Пьер-Люк Дюбуа, через 30 секунд счёт сравнял форвард Мэтью Барзал. В овертайме победную шайбу сборной Канады забросил в большинстве Дрейк Батерсон.

Финляндия — Словакия 4:2

Сборная Финляндии одержала победу над командой Словакии в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена». В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Марко Анттила (дубль), форвард Сакари Маннинен, а также Саку Мяэналанен. У словаков отличились нападающие Адам Сикора и Павол Регенда.

Швейцария — США 0:3