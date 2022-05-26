СЕГОДНЯ | Прогнозы букмекеров и расписание первого дня плей-офф

В этот день состоятся четыре встречи в рамках 1/4 финала.

Расписание матчей:

16:20 Германия — Чехия

Букмекеры в Германию верят мало и считают чехов фаворитами матча. «Лига Ставок» предлагает на победу Чехии коэффициент 1,72, победа немцев оценивается коэффициентом 4,20. Из всей восьмерки команд меньше оценивают только шансы словаков против финнов. Наконец, коэффициент на ничью в основное время матча — 4,50.

16:20 Швеция — Канада

Судя по коэффициентам букмекеров, они считают, что нам предстоит посмотреть матч абсолютно равных соперников с непредсказуемым результатом. «Лига Ставок» предлагает на победу Швеции коэффициент 2,46, на выигрыш канадцев — 2,50, ничейный исход оценивается коэффициентом 4,20. Пожалуй, еще ни в одном матче на этом чемпионате возможности соперников не рассматривались так одинаково.

20:20 Финляндия — Словакия

Словаки финнам не соперник, так считает большинство букмекерских контор, которые опираются и на статистику, и на текущее положение дел в чемпионате. Коэффициент на победу хозяев чемпионата у «Лиги Ставок» — 1,35, успех словаков оценивается наиболее скромно из всех участников ¼ финала — 8,20, коэффициент на ничью в основное время матча — 5,60. Сборной Словакии редко в последнее время удается забросить финнам больше двух шайб. Их успех станет сенсацией, поэтому ждем победу Финляндии с разницей в две-три шайбы.

20:20 Швейцария — США

Для Швейцарии текущее выступление — одно из лучших в истории сборной. США, в свою очередь, команда другого калибра, которая может играть и от себя, и от соперника. Победа Швейцарии в этой встрече оценивается букмекерами в 1.94, поставить на ничью они дают возможность за 4.25, а на США — за 3.20.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменили команды Франции и Австрии. Групповой этап завершился 24 мая.