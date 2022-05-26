ПОДКАСТ | Новый шеф Фонда интеграции и серопаспортник поспорили об эстонском языке

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Дмитрий Московцев возглавит Фонд интеграции с 1 июля 2022 года. Как сказал Дмитрий в подкасте RusDelfi, он хочет сделать общество Эстонии более сплоченным. "Интеграция - это двусторонний процесс. Я не могу себя сам интегрировать куда-то. Другая часть общества должна меня принять, - считает он. - Когда я закончил русскую школу, я не очень хорошо владел эстонским. Но решил учиться на эстонском в университете. После первой лекции думал уйти, но остался. Когда у меня появились товарищи-однокурсники, тогда я сразу понял, что нет ничего невозможного. Я хочу с ними говорить, обсуждать лекции, шутить. Тогда я и выучил язык".

Музыкант и промоутер Юрий "Юрбан" Новиков не владеет эстонским языком в должной степени, хоть и родился здесь. "Учить язык - это утопия. На языке нужно общаться. Главной задачей Фонда интеграции могло бы быть сплочение общества, разных культур, через какие-то общие интересы. Просто зубрить грамматику - это бессмысленно", - добавил Юрий.

Знание эстонского языка - это не единственный путь к интеграции. В Эстонии достаточно тех, кто мало осведомлен о происходящем в стране, не участвует в общественной жизни, не знает местных артистов или спортсменов.

Все начинается с желания, говорит Дмитрий. "В Эстонии происходит много интересных вещей. Например, у нас есть свои реалити-шоу. Да, они не лучшего качества, но ведь интересно посмотреть на своих соседей".

Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве предлагают разную деятельность: походы, посещение музеев, кино. "Любой желающий может воспользоваться этими возможностями", - считает Московцев.

"Мне кажется, само название "Дом эстонского языка" отпугивает. Нужно показать людям, что общаться на эстонском не страшно", - подчеркнул Новиков. Юрий посещал курсы, учил эстонский в школе - но разговаривать полноценно так и не может. "Во всех ситуациях я могу перейти на английский. Может, это комплекс".