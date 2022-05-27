Правозащитник: прежде, чем "денацифицировать" Украину, России надо разобраться с собственными "расписными персонажами"
По мнению правозащитника и основателя Gulagu.Net Владимира Осечкина, прежде, чем «денацифицировать» чужую страну, России следует разобраться со своими собственными «расписными персонажами», применяющими фашистские методы по отношению к своим согражданам.
Во время стрима на своем Youtube-канале Осечкин отметил, что в последнее время пророссийские СМИ активно муссируют тему «нацистских» татуировок у украинских военнопленных, хотя такие же татуировки встречаются и у самих россиян. Осечкин показал несколько фотографий т. н. внутрикамерных разработчиков «капо», которые по заданию администрации тюрем или СИЗО пытают остальных заключенных или временно задержанных с целью подавления воли, дачи ложных показаний, явок с повинной, подчинения руководству и т.д.. На снимках видно, что их тела покрыты множеством татуировок, в том числе нацисткой направленности.
«Вот, пожалуйста. С одной стороны у него на груди написано «Русь», а с другой — символ одной из фашистских дивизий, - прокомментировал Осечкин. - Этот персонаж, Павел Стогов, руководил на свободе националистической группировкой. Они нападали на людей неславянской внешности, избивали их, причиняли тяжкий вред. Стогов был осужден за девять нападений, жестоких избиений и особо тяжких преступлений, после чего он [в тюрьме] проходил службу в качестве внутрикамерного агента оперативного управления УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регулярно занимался избиениями заключенных [по команде руководства]».
«Вы позиционируете себя как якобы хорошие люди, которые почему-то причинили стране огромные разрушения и огромное зло. Погибли и украинцы, и российские военные. Когда начинают рассказывать, что они поехали проводить какую-то денацификацию, то вот, пожалуйста: вот государственные учреждения и [здесь] самые настоящие фашистские методы. По принципу концлагерей Третьего рейха [...] созданы внутрилагерные полиции, которые помогают администрации. Созданы из таких разрисованных персонажей, у которых не так много мыслей в голове, но есть крепкие руки и крепкое телосложение и желание в обмен на улучшенные условия содержания бить и пытать неугодных. Кто-то из них со свастикой, кто-то со свастикой и православным крестиком».
Осечкин отмечает, что таких сотни, но их почему-то никто не спешит «денацифицировать», хотя от их рук пострадали тысячи россиян, в том числе многие в результате пыток и изнасилований умерли.
«Получается двойная система, двойные стандарты. Этих российское государство и силовики используют для пыток нас с вами и подавления нашей воли, а туда они через границу пошли что-то делать. Получается, что это неправда. Получается, на самом деле это не денацификация, а лишь предлог для красивого оправдания , чтобы запудрить мозги, а в действительности просто захватить территорию».
Стрим можно посмотреть на Youtube-канале Gulagu.Net.