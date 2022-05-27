Правозащитник: прежде, чем "денацифицировать" Украину, России надо разобраться с собственными "расписными персонажами"

Во время стрима на своем Youtube-канале Осечкин отметил, что в последнее время пророссийские СМИ активно муссируют тему «нацистских» татуировок у украинских военнопленных, хотя такие же татуировки встречаются и у самих россиян. Осечкин показал несколько фотографий т. н. внутрикамерных разработчиков «капо», которые по заданию администрации тюрем или СИЗО пытают остальных заключенных или временно задержанных с целью подавления воли, дачи ложных показаний, явок с повинной, подчинения руководству и т.д.. На снимках видно, что их тела покрыты множеством татуировок, в том числе нацисткой направленности.

«Вот, пожалуйста. С одной стороны у него на груди написано «Русь», а с другой — символ одной из фашистских дивизий, - прокомментировал Осечкин. - Этот персонаж, Павел Стогов, руководил на свободе националистической группировкой. Они нападали на людей неславянской внешности, избивали их, причиняли тяжкий вред. Стогов был осужден за девять нападений, жестоких избиений и особо тяжких преступлений, после чего он [в тюрьме] проходил службу в качестве внутрикамерного агента оперативного управления УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регулярно занимался избиениями заключенных [по команде руководства]».

«Вы позиционируете себя как якобы хорошие люди, которые почему-то причинили стране огромные разрушения и огромное зло. Погибли и украинцы, и российские военные. Когда начинают рассказывать, что они поехали проводить какую-то денацификацию, то вот, пожалуйста: вот государственные учреждения и [здесь] самые настоящие фашистские методы. По принципу концлагерей Третьего рейха [...] созданы внутрилагерные полиции, которые помогают администрации. Созданы из таких разрисованных персонажей, у которых не так много мыслей в голове, но есть крепкие руки и крепкое телосложение и желание в обмен на улучшенные условия содержания бить и пытать неугодных. Кто-то из них со свастикой, кто-то со свастикой и православным крестиком».