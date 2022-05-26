КОЛОНКА RusDelfi: Мяса нет, но вы держитесь!

В советское время люди привыкли измерять качество жизни в колбасе. Колбаса была, колбасы не было, какой был ее состав — все это влияло на оценку разных эпох советской истории и постсоветского времени.

В начале 1990-х годов, например, в магазинах появились продукты ненадлежащего качества, например, рыбные консервы, в которых были только кости, и колбаса, в которой мясо было только номинально. В этом смысле, мы видим большой прогресс и успех в экономике на протяжении последних двадцати лет на обеденном столе жителей Эстонии.

В сегодняшнем номере газеты «Маалехт» вышла статья о том, что качество колбасы в эстонских магазинах снижается, и это тревожный знак того, что в уровень жизни в Эстонии становится хуже. Конечно, мясные изделия с высоким процентом содержания мяса никуда не денутся, но тот факт, что на рынке появляется все больше продуктов с минимальным содержанием мяса, тоже отражает тенденцию потребительской жизни в Эстонии.

Население Эстонии уже вынуждено экономить из-за космического роста цена и самого выского показателя инфляции в Европе. Как раз то, что людям посоветовала делать премьер-министр Кая Каллас.

На днях был проведен опрос населения о том, на чем они планируют экономить. Небольшая часть респондентов ответила, что собирается экономить на топливе и различных развлечениях, что является действительно логичным и разумным решением, но 1/3 часть респондентов ответила, что будут экономить «на чем могут». Не уточнялось, что именно имеется ввиду, но понятно, что речь шла про одежду, обувь, мебель и даже про некоторые виды продуктов. У большинства жителей Эстонии нет никаких сбережений и жить приходится от зарплаты до зарплаты. Отчасти, это и объясняет тот факт, что на продовольственный рынок выходит все больше продуктов низкого качества.