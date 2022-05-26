Новые русские эмигранты

Каждый народ отличается своим характером, культурой, привычками. Русские (в широком понимании этого слова как "русскоговорящие") имеют в отношении себя за рубежом набор вполне устоявшихся штампов – от репутации грустных и неулыбчивых до шумных и плохо говорящих на других языках. Очевидно, что эти штампы связаны скорее с представителями той социальной группы, которая доминирует в потоке выходцев из России в той иной стране (от интеллигенции до условного "Тагила" на египетско-турецких курортах). Есть еще одна закономерность в широком понимании бытования русских (российских) мигрантов за рубежом: они почти не образуют сплоченных диаспор и живут обычно каждый сам по себе. Уникальный пример Брайтон-Бич в Нью-Йорке – это скорее не про русскую, а про русскоговорящую советскую диаспору, преимущественно с еврейскими корнями.

Новые поколения эмигрантов рассыпались по всей Америке, мало взаимодействуя друг с другом, а Брайтон-Бич так и остался осколком прошлого. Конечно, есть много организаций, обществ и клубов, как формальных, так и неформальных, однако подавляющее большинство выходцев из России никакого отношения к ним не имеет. За прошедшие после распада СССР годы мы привыкли замолкать, услышав русскую речь, чтобы нас не заметили, чтобы, не дай Бог, не соприкоснуться с соотечественниками, избежать ненужных расспросов и разговоров.

Новая русская миграция скорее ценностно-политическая, чем экономическая

Русские диаспоры за рубежом ведут себя так же, как устроено российское общество, а современное российское общество крайне атомизировано. Мы привыкли быть сами по себе, каждый в своей раковине, чтобы только нас не трогали. Даже термин специальный появился: "гражданское неучастие". Сложно собрать даже жильцов для выборов старшего по подъезду, провести собрание ТСЖ и прочее. Чем крупнее город и выше доля в нем "понаехавших", тем слабее социальные связи, тем сильнее стремление закрыться, чтобы тебя не трогали.