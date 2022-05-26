Злая собака погналась за косулей в центре Таллинна, спасатели поспешили на помощь

Вчера в 22.30 женщина, проживающая на улице Вяйке-Амеэрика в центре Таллинна, позвонила в Центр тревоги и сообщила, что по улице бежит косуля, за которой гонится большая злая собака.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что за гаражами в одном из дворов на улице Вяйке-Амеэрика прячется напуганная косуля. Спасатели достали животное и передали ее приглашенному представителю Jäägriabi OÜ, который пообещал вернуть животное в лес.

Jäägriabi OÜ занимается проблемами, связанными с дикими животными и птицами, помогая в том числе вернуть забежавшее в город или на приусадебный участок дикое животное в его естественную среду обитания.