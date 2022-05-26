Министр Андрес Сутть: «История успеха эстонской промышленности - это история успеха всех нас»

В настоящее время происходит крупнейшее в этом столетии перенаправление цепочек поставок. Это прекрасная возможность для нашей промышленности будущего. Эстонская обрабатывающая промышленность как отрасль экономики имеет давние традиции и прочные устои. Это преимущество ярко выделялось на фоне недавних кризисов. Прочность промышленности лучше всего проявляется в реакции на кризис – устойчивость и способность сектора адаптироваться к кризису Covid-19 и к войне в Украине впечатляют. После первого шока промышленность быстро восстановилась и до сих пор ведет Эстонию через этот кризис и экономически, и в плане трудовой занятости.