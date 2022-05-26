Мнение
26.05.2022, 11:31

Министр Андрес Сутть: «История успеха эстонской промышленности - это история успеха всех нас»

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Андрес Сутть, министр предпринимательства и информационных технологий
digiriigi häkatoniks valmistumine
digiriigi häkatoniks valmistumine
ФОТО: Ekspress Meedia | Taavi Sepp

Инновации не могут принести результата без развитой промышленности – это подтверждает опыт Скандинавских стран. Мы нуждаемся в лучших технологиях, увеличении числа молодых инженеров и в сотрудничестве предприятий с научными учреждениями. Тогда начнём преуспевать, написал для RusDelfi министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

В настоящее время происходит крупнейшее в этом столетии перенаправление цепочек поставок. Это прекрасная возможность для нашей промышленности будущего. Эстонская обрабатывающая промышленность как отрасль экономики имеет давние традиции и прочные устои. Это преимущество ярко выделялось на фоне недавних кризисов. Прочность промышленности лучше всего проявляется в реакции на кризис – устойчивость и способность сектора адаптироваться к кризису Covid-19 и к войне в Украине впечатляют. После первого шока промышленность быстро восстановилась и до сих пор ведет Эстонию через этот кризис и экономически, и в плане трудовой занятости.

Обрабатывающей промышленности как крупнейшей экономической отрасли Эстонии уделялось незаслуженно мало внимания. Но это отношение меняется – развитие и конкурентоспособность будущей промышленности Эстонии являются приоритетом для меня и Министерства экономики и коммуникаций. Я часто слышал, что промышленность, с точки зрения некоторых людей, считается бесперспективной сферой. В глазах критиков промышленность часто представляется как нечто грязное, тяжелое и старомодное. Однако это представление устарело. Промышленность будущего является технологичной, наукоемкой и ничем не отличается от прославившего Эстонию сектора информационных технологий.

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