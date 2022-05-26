ФОТО | В Мяо водители автобусов вышли на пикет и требуют повышения зарплаты

По оценке транспортного профсоюза, работодатель при выплате зарплаты за апрель нарушил даже действующий в секторе договор о минимальной зарплате в 1150 евро, так как в месячной зарплате были учтены также переработки, дополнительные выплаты, отпускные и работа в государственные праздники.