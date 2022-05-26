26.05.2022, 11:45
ФОТО | В Мяо водители автобусов вышли на пикет и требуют повышения зарплаты(9)
Водители Центральной Эстонии проводят перед Центром общественного транспорта Ярвамаа в Мяо пикет, требуя от работодателя ясности в вопросе выплаты зарплат и решения возникшей проблемы.
По оценке транспортного профсоюза, работодатель при выплате зарплаты за апрель нарушил даже действующий в секторе договор о минимальной зарплате в 1150 евро, так как в месячной зарплате были учтены также переработки, дополнительные выплаты, отпускные и работа в государственные праздники.
Согласно документам, месячная зарплата водителей должна составлять не менее 1250 евро, не учитывая дополнительные выплаты.