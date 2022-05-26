Новости Эстонии
26.05.2022, 11:45

ФОТО | В Мяо водители автобусов вышли на пикет и требуют повышения зарплаты

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Водители Центральной Эстонии проводят перед Центром общественного транспорта Ярвамаа в Мяо пикет, требуя от работодателя ясности в вопросе выплаты зарплат и решения возникшей проблемы.

По оценке транспортного профсоюза, работодатель при выплате зарплаты за апрель нарушил даже действующий в секторе договор о минимальной зарплате в 1150 евро, так как в месячной зарплате были учтены также переработки, дополнительные выплаты, отпускные и работа в государственные праздники.

Согласно документам, месячная зарплата водителей должна составлять не менее 1250 евро, не учитывая дополнительные выплаты.

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