ВИДЕО | Каллас: Россия представляет для Европы самую прямую опасность(54)
Правительство проводит традиционную пресс-конференцию, чтобы рассказать о новых решениях. В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр сельской жизни Урмас Круузе. Смотрите трансляцию на русском языке!
Кая Каллас начала с того, что поблагодарила всех, кто принял участие в учениях резервистов "Еж". Продолжила же она о войне в Украине. "Мы должны воздержаться от опрометчивого заключения мира со стороны Украины. Заключение мира может произойти только на условиях Украины и при ее желании".
Каллас считает, что Украине нужно дать надежду стать кандидатом на членство в Евросоюзе, а также продолжить политическую и экономическую изоляцию России.
"В июне состоится саммит НАТО и мы хотим услышать там позицию, что мы переходим от запугивания к защитной позиции. Главный посыл с нашей стороны: Россия представляет для Европы самую прямую опасность", - подчеркнула Каллас.
Премьер-министр отметила, что Эстония окажет всестороннюю поддержку Швеции при вступлении в НАТО.
Танель Кийк подчеркнул, что нужно продолжить оказывать помощь военным беженцам из Украины.
Министр сельского хозяйства Урмас Круузе предостерег, что если не будет поставок зерна из Украины, то в определенных регионах может возникнуть нехватка продовольственного зерна.
На заседании правительство одобрило и направило в Рийгикогу два законопроекта. Первый - об объединении флотов Департамента полиции и погранохраны и Сил обороны, а второй - о доступности товаров и услуг, который позволит людям с инвалидностью более самостоятельно жить в обществе. Принятие законопроектов в Рийгикогу будет привязано к голосованию о доверии правительству, так как EKRE блокирует в Рийгикогу все законопроекты тем, что представляет большое количество правок, которые требуют множества часов обсуждения.
"Что касается законопроекта о детском пособии, мое предложение - найти решение внутри коалиции. Хочу, чтобы партнер тоже выразил это желание. Если не хочет, то по всей видимости, они не хотят продолжать быть в коалиции [...] Во времена кризиса нет смысла заниматься популизмом", - высказалась Каллас о Центристской партии.
Премьер-министр высказалась о коалиционном кризисе: "Я бы сравнила это с войной в Украине, когда на Западе спрашивают, как вы не занимаетесь деэскалацией [конфликта]. Смотрите, мы не создавали эту ситуацию, поэтому мы не можем заниматься деэскалацией. Это может делать только сторона, создавшая ситуацию. Мы же готовы обсуждать вместе с государственным бюджетом все связанные с деньгами вопросы. Посмотрим полную картину - сколько у нас денег, для чего мы можем их использовать. Кредит не подходит для покрытия постоянных расходов. Если есть желание повысить налоги, то будет честно, если их будут повышать те, кто это предложит".
Кийк же возразил, что он бы не стал сравнивать детское пособие с войной в Украине: "В одном случае мы говорим об убийстве людей. Детское же пособие - помощь людям. Повышение высокое, но эти пособия уже долгое время оставались без изменений. Для достижения договоренности обе стороны должны делать шаги навстречу".
Круузе же выразил надежду, что коалиционные партии смогут сбавить обороты и все обсудить: "Именно так нужно заниматься делами. Сильная сторона нашего государства заключалась в том, что мы разумно подходили к бюджету. Чем меньше запасы, тем сложнее преодолеть кризис".