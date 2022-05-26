ВИДЕО | Каллас: Россия представляет для Европы самую прямую опасность

Кая Каллас начала с того, что поблагодарила всех, кто принял участие в учениях резервистов "Еж". Продолжила же она о войне в Украине. "Мы должны воздержаться от опрометчивого заключения мира со стороны Украины. Заключение мира может произойти только на условиях Украины и при ее желании".

Каллас считает, что Украине нужно дать надежду стать кандидатом на членство в Евросоюзе, а также продолжить политическую и экономическую изоляцию России.

"В июне состоится саммит НАТО и мы хотим услышать там позицию, что мы переходим от запугивания к защитной позиции. Главный посыл с нашей стороны: Россия представляет для Европы самую прямую опасность", - подчеркнула Каллас.

Премьер-министр отметила, что Эстония окажет всестороннюю поддержку Швеции при вступлении в НАТО.

Танель Кийк подчеркнул, что нужно продолжить оказывать помощь военным беженцам из Украины.

Министр сельского хозяйства Урмас Круузе предостерег, что если не будет поставок зерна из Украины, то в определенных регионах может возникнуть нехватка продовольственного зерна.

На заседании правительство одобрило и направило в Рийгикогу два законопроекта. Первый - об объединении флотов Департамента полиции и погранохраны и Сил обороны, а второй - о доступности товаров и услуг, который позволит людям с инвалидностью более самостоятельно жить в обществе. Принятие законопроектов в Рийгикогу будет привязано к голосованию о доверии правительству, так как EKRE блокирует в Рийгикогу все законопроекты тем, что представляет большое количество правок, которые требуют множества часов обсуждения.

"Что касается законопроекта о детском пособии, мое предложение - найти решение внутри коалиции. Хочу, чтобы партнер тоже выразил это желание. Если не хочет, то по всей видимости, они не хотят продолжать быть в коалиции [...] Во времена кризиса нет смысла заниматься популизмом", - высказалась Каллас о Центристской партии.