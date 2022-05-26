Президент УЕФА: не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках

«Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Никто не мог предположить, что разразится такой конфликт. Когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас очень сложно предсказывать, что произойдёт дальше. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках. И мы сделаем всё возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах. Я уже говорил это несколько раз: мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов, потому что они, особенно российские футболисты, ощущают на себе побочный ущерб от конфликта», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.