Huawei Watch GT 3 Pro: новый уровень в технологии дизайна смарт-часов
Теперь в Эстонии также доступны новые смарт-часы премиум-класса Huawei Watch GT 3 Pro, которые расширяют границы технологий дизайна смарт-часов и предлагают мощную функциональность в дополнение к своему элегантному внешнему виду.
Фактор дизайна в широком ассортименте смарт-часов, несомненно, играет важную роль - ведь в первую очередь на запястье пользователя замечают внешний вид часов, а уже потом интересуются функциональностью. Если раньше пользователи могли выбирать между минималистичными мониторами активности, довольно громоздкими спортивными часами или же смарт-часами, ориентированными в первую очередь на другие функции, то теперь конкурентное преимущество имеют те устройства, которые могут сочетать все эти аспекты, сохраняя при этом стильный внешний вид. Таким образом, в дополнение к мощной функциональности, в часах Huawei Watch GT 3 Pro сделан также сильный акцент на дизайн премиум-класса, который к тому же доступен в разных вариантах на самый изысканный вкус.
Роскошный вид
Часы Huawei Watch GT 3 Pro отличаются от всех своих предшественников дизайном и элегантным внешним видом. Поэтому часы этой модели доступны в двух размерах – 46 мм и 43 мм. Если первая из этих моделей скорее массивная и имеет прочный титановый корпус, то вторая более женственная по дизайну и изготовлена из высокотехнологичной керамики. В то время как часы большего диаметра изготовлены скорее с маскулинной внешностью из титана с серым кожаным ремешком, то более женственные часы меньшего диаметра доступны с керамическим или белым кожаным ремешком. Кстати, вариант ремешка из высокотехнологичной керамики является хорошей альтернативой для пользователей с более чувствительной кожей, чтобы избежать аллергических реакций. При этом, конечно же, в этой модели часов также можно поменять ремешок на свой вкус.
Высокотехнологичная надежность
Помимо прочного корпуса из титана или высокотехнологичной керамики, Watch GT 3 Pro отличаются высокопрочным сапфировым стеклом, которое защищает как экран часов, так и датчики внутри корпуса. Это материал, который может быть поврежден только бриллиантом, поэтому не нужно беспокоиться, если часы окажутся в сумке или кармане вместе с ключами или если пользователь, например, отправиться этим летом с часами на руках на песчаный пляж. Помимо внешнего вида, важны и другие особенности часов с точки зрения надежности — например, часы большего диаметра могут проработать до двух недель на одной беспроводной зарядке.
Удобство в любое время
Продукция премиум-класса отличается от устройств, ориентированных только на роскошный внешний вид, в первую очередь тем, что в ее дизайне ударение сделано не только на внешность, но и на удобство пользования. Таким образом, модель Watch GT 3 Pro включает в себя много нюансов, делающих ношение часов еще более приятным. Например, каждый пользователь может настроить керамический ремешок часов в соответствии со своим запястьем, а также удалить или добавить звенья. При этом часами удобно пользоваться даже в дождливую погоду или во время погружения в воду, так как управлять меню можно с помощью вращающейся заводной головки, благодаря выступам которой ею удобно управлять и это помогает ориентироваться в меню, даже если экран часов слишком влажный и сенсорным экраном в данный момент пользоваться неудобно.
Соответствие дизайна вашей индивидуальности
Согласно статистике Huawei, более 40% пользователей смарт-часов меняют заставку экрана своих часов каждый месяц, и эта цифра достигает 52% в годовом исчислении. Вот почему сегодня компания Huawei предлагает выбор из более чем 70 000 специально разработанных заставок экрана, среди которых каждый пользователь может выбрать подходящую и менять ее хоть несколько раз в день. Но при этом заставка Huawei Watch GT 3 Pro также превосходит эти возможности — так женская модель часов рисует розу, которая расцветает на экране часов в течение дня, а затем к вечеру у цветка полностью распускается бутон. Именно такие детали делают премиальную модель особенной и заметной на вашем запястье.