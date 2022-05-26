Свежие рейтинги партий: ссора в правительстве не повысила популярность центристов

Суммарная поддержка коалиции в мае увеличилась до рекордных 49%, что является лучшим показателем за последние три года. За реформистов готовы проголосовать 33%, и за центристов - 16% потенциальных избирателей.

За прошедший месяц поддержка Партии реформ выросла с 25% до 33% процентов, а популярность центристов осталась неизменной - на уровне 16%. По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, совокупная поддержка коалиции в этом месяце побила все рекорды. "У них давно не было почти 50%, это какой-то рекорд последних трех лет. Прежде суммарная поддержка коалиционных партий составляла 40%, а то и меньше", - сказал социолог.

По его словам, на не изменившемся рейтинге центристов отразилась не только связанная с войной в Украине политическая неопределенность потенциальных избирателей, но и очередные коррупционные эпизоды с участием Центристской партии, получившие массовую огласку в СМИ. Не увенчалась успехом и попытка центристов повысить свою популярность, инициировав законопроект о повышении семейных пособий. Но последняя инициатива, как признает Воог, еще может найти отражение в рейтингах.

"Кризис в коалиции все-таки продолжается, и очень многое зависит от того, чем он закончится. Если эта коалиция продолжит работу, то у центристов нет особых шансов. Но если в коалиции произойдут изменения, то позиции центристов могут немного улучшиться. Возможно, тема поддержки семей, которую продвигают центристы, сегодня немного потеряла актуальность и поэтому не имеет такой сильной поддержки. Жителей Эстонии больше интересует общая стабильность, а не разногласия и кризис коалиции", - сказал он.

