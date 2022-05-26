26.05.2022, 10:51
Директор нарвского детского сада: "Каждый будет бастовать, если любит свое учреждение"
ФОТО: Ekspress Meedia | Екатерина Конакова
Программа муниципальной системы образования в Нарве, по которой летом должны принять окончательные решения, продолжает вызывать много вопросов у горожан. Один из них – кто и на каком основании выбрал школы для объединения и детские сады для закрытия. Что делать тем, кто останется без работы, – еще один вопрос.
На вопрос: "Зная ситуацию в городе, вы согласны с предложениями, какие садики закрыть?" Хели ответила, что нет сомнений в необходимости уменьшить площадь образовательных учреждений, но это больной вопрос. В рабочей группе не обсуждали, какие учреждения необходимо закрыть. Исследовательская фирма сама составила предложения, изучив все доступные параметры, таблицы эффективности содержания каждого учреждения для города.