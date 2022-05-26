Директор нарвского детского сада: "Каждый будет бастовать, если любит свое учреждение"

Программа муниципальной системы образования в Нарве, по которой летом должны принять окончательные решения, продолжает вызывать много вопросов у горожан. Один из них – кто и на каком основании выбрал школы для объединения и детские сады для закрытия. Что делать тем, кто останется без работы, – еще один вопрос.