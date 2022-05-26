Новости Ида-Вирумаа
26.05.2022, 10:51

Директор нарвского детского сада: "Каждый будет бастовать, если любит свое учреждение"

 
Екатерина Конакова ekaterina.konakova@ekspressmeedia.ee
Хели Адамович, директор двух детских садов в Нарве
Хели Адамович, директор двух детских садов в Нарве
ФОТО: Ekspress Meedia | Екатерина Конакова

Программа муниципальной системы образования в Нарве, по которой летом должны принять окончательные решения, продолжает вызывать много вопросов у горожан. Один из них – кто и на каком основании выбрал школы для объединения и детские сады для закрытия. Что делать тем, кто останется без работы, – еще один вопрос.

На вопрос: "Зная ситуацию в городе, вы согласны с предложениями, какие садики закрыть?" Хели ответила, что нет сомнений в необходимости уменьшить площадь образовательных учреждений, но это больной вопрос. В рабочей группе не обсуждали, какие учреждения необходимо закрыть. Исследовательская фирма сама составила предложения, изучив все доступные параметры, таблицы эффективности содержания каждого учреждения для города.

"В Нарве в этом году более 400 детей пойдут в школу, но сомневаюсь, что столько же придет малышей в детские сады, – добавила Адамович. – Какие бы сады не закрывали, недовольные будут всегда, каждый будет бастовать, если любит свое учреждение".

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