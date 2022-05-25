В столичном парке Лёвенру в субботу пройдут Весенняя ярмарка и Венецианский карнавал

Весенняя ярмарка в парке Лёвенру будет открыта в субботу с 10:00 до 16:00 часов. Ярмарка объединяет торговцев, любителей культуры, музыки и любителей свежего воздуха из разных уголков города. Венецианский карнавал начинается в 13:00.

«Нет другого парка, подобного парку Лёвенру, зеленый, красивый и с мероприятиями, как говорится «Сад в самом центре города», — говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

На ярмарке традиционно будут представлены все виды товаров, от мяса и рыбы до одежды, игрушек и книг.

«Приглашаем вас полюбоваться знаменитыми венецианскими масками, которые каждый год разные, а уж тем более — костюмы и атмосфера. Этот карнавал, безусловно, является жемчужиной городских культурных событий, частичкой Венеции в прекрасном историческом парке Лёвенру», — отметил главный организатор Венецианского карнавала Вадим Анцупов.