В столичном парке Лёвенру в субботу пройдут Весенняя ярмарка и Венецианский карнавал
Уже в эту субботу, 28 мая, на радость таллиннцам и гостям столицы в парке Лёвенру (район Кристийне) пройдет традиционная ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА и ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ. Это будет открытие насыщенного событиями лета в Кристийне, красочная программа которого совсем недавно достигла почтовых ящиков всех жителей района.
Весенняя ярмарка в парке Лёвенру будет открыта в субботу с 10:00 до 16:00 часов. Ярмарка объединяет торговцев, любителей культуры, музыки и любителей свежего воздуха из разных уголков города. Венецианский карнавал начинается в 13:00.
«Нет другого парка, подобного парку Лёвенру, зеленый, красивый и с мероприятиями, как говорится «Сад в самом центре города», — говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
На ярмарке традиционно будут представлены все виды товаров, от мяса и рыбы до одежды, игрушек и книг.
«Приглашаем вас полюбоваться знаменитыми венецианскими масками, которые каждый год разные, а уж тем более — костюмы и атмосфера. Этот карнавал, безусловно, является жемчужиной городских культурных событий, частичкой Венеции в прекрасном историческом парке Лёвенру», — отметил главный организатор Венецианского карнавала Вадим Анцупов.