Путин упростил выдачу гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины

Указ Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 25 мая.

Ранее в среду член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России - "после полного освобождения области от украинских националистов".

"Будущее у Запорожской области может быть только одно - она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Рогов РИА Новости.

До этого о планах вхождения в состав России говорил "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача - быть субъектом в составе Российской Федерации", - заявил он РИА Новости накануне.

Новым указом Путин внес дополнения в текст документа, позволяющего получать российские паспорта по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В июле прошлого года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей Донбасса, и прогнозировал, что к концу года их число достигнет 2 млн.

Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов о последствиях указа Путина об упрощенном гражданстве для Херсонской и Запорожской областей:

"Фраза о том, что "российская спецоперация идет в четком соответствии с планом" уже давно стала мемом, а сам российский план меняется, похоже, примерно каждую неделю.

Если в конце марта Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяли, что оккупация Украины не входит в российские планы, то новый указ об упрощении выдачи гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей свидетельствует скорее о том, что как минимум эти два региона Россия намерена оккупировать в довесок к Донецкой и Луганской областям, за которые сейчас российская армия ведет тяжелые позиционные бои.