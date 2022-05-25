ВИДЕО | Кылварт: Андрей Новиков не обязан уходить в отставку. Он давал добро только на отпуск Дениса Бородича, а не его счета за обучение
Руководителя предприятия Таллиннский городской транспорт (TLT), учившегося в частном университете на деньги налогоплательщиков, уволили. При этом, одобривший все его расходы начальник, вице-мэр Андрей Новиков, в отставку уходить не обязан. Во всяком случае так считает Михаил Кылварт.
Руководитель TLT Денис Бородич был уволен в тот же день, когда появилась статья в "Экспрессе". Однако Новиков, в чьей зоне ответственности был Бородич, все еще находится на посту. Как пишет "Экспресс", Бородич сообщал Новикову, председателю совета правления TLT, где он хочет учиться в течение года за счет компании, и именно Новиков давал на это добро.
Однако сегодня Кылварт сообщил Delfi, что Новиков не принимал непосредственного участия в утверждении счетов.
"Следовало бы уточнить, что вице-мэр Новиков не утверждал счета, он утверждал периоды отпусков, во время которых, по его мнению, должны были проходить обучающие курсы, но никак не магистратура", - сказал Кылварт.
Однако буквально на прошлой неделе Бородич пояснил Delfi, что согласовывал обучение с Новиковым. Как до начала учебы, так и перед началом каждого учебного модуля.
"Я писал о том, куда я еду, что это будет означать и что компания получит от этого", - сказал Бородич. "В соответствии с порядком, я фиксировал все обучение".
Бородич также подтвердил, что это правда, что в документах об обучении, подписанных Новиковым, было указано, что он будет учиться в SSE Riga и что TLT оплатит расходы.
Кылварт видит эту ситуации по-другому
Согласен ли Кылварт с тем, что Бородич все-таки действовал с разрешения Новикова?
Кылварт сказал, что в обязанности Новикова как председателя правления предприятия, входит утверждение сроков отпусков: "То, что это был не отпуск, сколько это стоило, и что это была магистратура, а не курсы - об этом заместителю мэра никто не сказал".
Значит Кылварт считает, что у Новикова нет оснований брать на себя ответственность?
"На самом деле, в широком смысле, не только Новиков, но и администрация города и мэр несут ответственность за проблему, которая возникает в городе", - ответил градоначальник. Однако Кылварт не считает, что Новиков сам виноват в том, что при нем при тратятся деньги налогоплательщиков.
Помимо оплаты магистратуры Бородича за счет средств налогоплательщиков, городская казна также оплатила расходы на проезд и гостиницу директора TLT. Комментируя этот вопрос на прошлой неделе, Кылварт сказал, что даже если все было сделано юридически правильно, это не соответствует принципам общественного сектора. Не противоречат ли действия Новикова этим принципам?
"Новиков не давал разрешение на те расходы, а также не был в курсе, что это за обучение, а также не давал добро на дополнительные расходы", - сказал Кылварт. И именно поэтому, по мнению мэра, Новиков не может нести ответственность за действия Бородича. По словам Кылварта, ответственность лежит на руководителях TLT, поэтому на прошлой неделе были расторгнуты контракты с руководителем TLT Денисом Бородичем и членом правления TLT Отто Попелем.