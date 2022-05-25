ВИДЕО | Кылварт: Андрей Новиков не обязан уходить в отставку. Он давал добро только на отпуск Дениса Бородича, а не его счета за обучение

Руководитель TLT Денис Бородич был уволен в тот же день, когда появилась статья в "Экспрессе". Однако Новиков, в чьей зоне ответственности был Бородич, все еще находится на посту. Как пишет "Экспресс", Бородич сообщал Новикову, председателю совета правления TLT, где он хочет учиться в течение года за счет компании, и именно Новиков давал на это добро.

Однако сегодня Кылварт сообщил Delfi, что Новиков не принимал непосредственного участия в утверждении счетов.

"Следовало бы уточнить, что вице-мэр Новиков не утверждал счета, он утверждал периоды отпусков, во время которых, по его мнению, должны были проходить обучающие курсы, но никак не магистратура", - сказал Кылварт.

Однако буквально на прошлой неделе Бородич пояснил Delfi, что согласовывал обучение с Новиковым. Как до начала учебы, так и перед началом каждого учебного модуля.

"Я писал о том, куда я еду, что это будет означать и что компания получит от этого", - сказал Бородич. "В соответствии с порядком, я фиксировал все обучение".

Бородич также подтвердил, что это правда, что в документах об обучении, подписанных Новиковым, было указано, что он будет учиться в SSE Riga и что TLT оплатит расходы.

Кылварт видит эту ситуации по-другому

Согласен ли Кылварт с тем, что Бородич все-таки действовал с разрешения Новикова?

Кылварт сказал, что в обязанности Новикова как председателя правления предприятия, входит утверждение сроков отпусков: "То, что это был не отпуск, сколько это стоило, и что это была магистратура, а не курсы - об этом заместителю мэра никто не сказал".

Значит Кылварт считает, что у Новикова нет оснований брать на себя ответственность?

"На самом деле, в широком смысле, не только Новиков, но и администрация города и мэр несут ответственность за проблему, которая возникает в городе", - ответил градоначальник. Однако Кылварт не считает, что Новиков сам виноват в том, что при нем при тратятся деньги налогоплательщиков.