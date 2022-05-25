25.05.2022, 19:03
В ночь на четверг возможны перебои в работе электронных каналов Swedbank
ФОТО: Ekspress Meedia | Tiit Blaat
В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 26 мая (c 00.00 до 04.30), то есть в ночь сo понедельника на вторник могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.
Банк приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали Вашим банковским операциям.
При возникновении вопросов клиенты могут обращаться к консультантам по круглосуточному телефону 6 310 310.