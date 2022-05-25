ФОТО | Легендарный Яромир Ягр попал в аварию: думал, что со мной покончено
50-летняя легенда хоккея - чех Яромир Ягр попал в аварию в Праге – его автомобиль столкнулся с трамваем, серьезных травм нет. Сообщается, что во время столкновения владелец и игрок «Кладно» получил легкую травму руки.
Ягр получил первую помощь на месте, от госпитализации отказался. Обстоятельства произошедшего выясняет пражская полиция. Видеокамер на месте аварии не было. Также утверждается, что тест Ягра на алкоголь дал отрицательный результат.
"Это была полностью моя вина. Был на улице Плзенска, начал пересекать перекресток. Посмотрел в одну сторону, начал двигаться, но было плотное движение и я не среагировал на трамвай, который на большой скорости ехал со мной в одну сторону. Увидел его в последний момент", - написал Ягр в соцсетях.
"Думал, что со мной все. Я всегда верил, что высшая сила меня защищает и сегодня в этом убедился. Спасибо, Господи". Меня удивляет, что, несмотря на то, как выглядит моя Kia, я выбрался невредимым. Самое главное, что с пассажирами трамвая все в порядке. Благодарю всех за понимание и тех, кто на месте предлагал помощь".