ФОТО | Легендарный Яромир Ягр попал в аварию: думал, что со мной покончено

"Это была полностью моя вина. Был на улице Плзенска, начал пересекать перекресток. Посмотрел в одну сторону, начал двигаться, но было плотное движение и я не среагировал на трамвай, который на большой скорости ехал со мной в одну сторону. Увидел его в последний момент", - написал Ягр в соцсетях.

"Думал, что со мной все. Я всегда верил, что высшая сила меня защищает и сегодня в этом убедился. Спасибо, Господи". Меня удивляет, что, несмотря на то, как выглядит моя Kia, я выбрался невредимым. Самое главное, что с пассажирами трамвая все в порядке. Благодарю всех за понимание и тех, кто на месте предлагал помощь".