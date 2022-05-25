Президент Карис: все больше стран поддерживает идею сопровождения военными кораблями украинских сухогрузов с зерном

В частном интервью во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе Карис сказал, что приоритетом является обеспечение доставки зерна в Африку и другие развивающиеся страны.

Вторгнувшаяся в Украину Россия фактически заблокировала украинские порты, в результате чего у киевского правительства начались трудности с отправкой зерна, а цены на него достигли почти рекордного уровня. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что прекращение поставок является "объявлением войны", которое грозит вызвать массовую миграцию и глобальный продовольственный кризис.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию The Guardian сказал, что его страна стремится к созданию военно-морской коалиции "согласных". The Times сообщает, что Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море. Представитель британского правительства заявил, что Великобритания будет продолжать вести переговоры с другими странами и искать способы возобновления экспорта зерна из Украины, но добавил, что "в настоящее время планов по отправке британских военных кораблей в Черное море нет".

Карис сказал, что он настаивает на военно-морском сопровождении сухогрузов с зерном уже в течение некоторого времени, но "не все уверены, что это хорошая идея". По его словам, опасения заключаются в том, что это "может привести к эскалации войны в Черном море. Но, кажется, все получится".

Блокируя украинские порты, Россия вынудила Украину пытаться перевозить зерно по суше, в результате чего экспорт составил лишь около одной пятой части от обычных потенциальных объемов. Но российская военная кампания на местах провалилась, и российским военным не удалось захватить ключевые порты вроде Одессы, а флагманский военный корабль Черноморского флота России вообще затонул.

"Великобритания и несколько других государств скорее всего к нам присоединятся, потому что если зерно не будет вывезено из страны, нам всем грозит гуманитарный кризис", - считает Карис.