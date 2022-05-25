За рубежом
25.05.2022, 17:41

Президент Карис: все больше стран поддерживает идею сопровождения военными кораблями украинских сухогрузов с зерном

 
Пшеница
Пшеница
ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix | Xinhua News Agency

По словам президента Эстонии Алара Кариса, в Европе растет поддержка идеи об отправке военных кораблей в Черное море для сопровождения грузовых судов с украинским зерном, поскольку весь мир обеспокоен нехваткой ресурсов и ростом цен. Об этом сообщает Bloomberg.

В частном интервью во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе Карис сказал, что приоритетом является обеспечение доставки зерна в Африку и другие развивающиеся страны.

Вторгнувшаяся в Украину Россия фактически заблокировала украинские порты, в результате чего у киевского правительства начались трудности с отправкой зерна, а цены на него достигли почти рекордного уровня. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что прекращение поставок является "объявлением войны", которое грозит вызвать массовую миграцию и глобальный продовольственный кризис.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию The Guardian сказал, что его страна стремится к созданию военно-морской коалиции "согласных". The Times сообщает, что Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море. Представитель британского правительства заявил, что Великобритания будет продолжать вести переговоры с другими странами и искать способы возобновления экспорта зерна из Украины, но добавил, что "в настоящее время планов по отправке британских военных кораблей в Черное море нет".

Карис сказал, что он настаивает на военно-морском сопровождении сухогрузов с зерном уже в течение некоторого времени, но "не все уверены, что это хорошая идея". По его словам, опасения заключаются в том, что это "может привести к эскалации войны в Черном море. Но, кажется, все получится".

Блокируя украинские порты, Россия вынудила Украину пытаться перевозить зерно по суше, в результате чего экспорт составил лишь около одной пятой части от обычных потенциальных объемов. Но российская военная кампания на местах провалилась, и российским военным не удалось захватить ключевые порты вроде Одессы, а флагманский военный корабль Черноморского флота России вообще затонул.

"Великобритания и несколько других государств скорее всего к нам присоединятся, потому что если зерно не будет вывезено из страны, нам всем грозит гуманитарный кризис", - считает Карис.

Россия от глобального продовольственного кризиса, который она помогла развязать, только выигрывает.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Россия ворует зерно в оккупированных регионах.

Россия и Украина являются основными поставщиками пшеницы и подсолнечного масла в мире. Также Украина входит в шестерку крупнейших экспортеров кукурузы, курицы и меда. Обычно она поставляет миллионы тонн зерна в год через Черное море и получает около 10% своего валового внутреннего продукта от сельского хозяйства и продовольственного сектора.

О потенциальной защите сухогрузов со стороны военно-морских сил Карис говорил осторожно: "Не обязательно операция НАТО, но, скажем так, стран НАТО".

Страны-члены военного альянса изначально настороженно относились к поставкам наступательного оружия в Украину в рамках оказания ей помощи в борьбе с Россией, опасаясь, что это может втянуть их в прямой конфликт с Москвой. Но по мере продолжения войны эти опасения ослабевают, и теперь и США, и другие союзники посылают Украине тяжелое вооружение, включая бронетехнику и артиллерийские батареи.

Кариса, по его словам, не беспокоит, что президент России Владимир Путин может попытаться вывести войну за пределы Украины.

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