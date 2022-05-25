ЧП и криминал
25.05.2022, 16:14

ФОТО | До школы не доехала: полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

 
Viljandimaal jäi auto alla eakas inimene
Viljandimaal jäi auto alla eakas inimene
ФОТО: Ekspress Meedia | Kenno Soo

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Хелли, которая должна была отправиться в школу в Тапа, но туда не приехала. Ее местонахождение неизвестно.

Постоянное место жительства девушки находится в волости Элва, но с большой долей вероятности она проводит время где-то в районе Тарту или Пярну. Нельзя также исключать и другие регионы.

Вероятно, девушка одета в черную кожаную куртку и бежевые тренировочные брюки. Рост около 160 см, волосы темные.

Если у кого-то имеется информация, которая может помощь в установлении местонахождения Хелли, полиция просит позвонить по телефону 112.

Хелли

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