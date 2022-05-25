25.05.2022, 16:14
ФОТО | До школы не доехала: полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки
ФОТО: Ekspress Meedia | Kenno Soo
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Хелли, которая должна была отправиться в школу в Тапа, но туда не приехала. Ее местонахождение неизвестно.
Постоянное место жительства девушки находится в волости Элва, но с большой долей вероятности она проводит время где-то в районе Тарту или Пярну. Нельзя также исключать и другие регионы.
Вероятно, девушка одета в черную кожаную куртку и бежевые тренировочные брюки. Рост около 160 см, волосы темные.
Если у кого-то имеется информация, которая может помощь в установлении местонахождения Хелли, полиция просит позвонить по телефону 112.