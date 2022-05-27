Проверьте свои договоры об электроэнергии! Десятки тысяч эстонцев пользуются пакетами с биржевой ценой, в которых на самом деле не рассчитывается почасовая стоимость

Впервые о том, что что-то может быть не так, сообщил "Эстонскому экспрессу” наш давний читатель Прийт Кивинурм. "Когда в конце прошлого года резко выросли цены на электроэнергию, людям посоветовали внимательно следить за биржевыми ценами и потреблять электроэнергию в зависимости от этого, - сообщает он. - Я был уверен, что использую пакет, который позволяет мне экономить деньги за счет мониторинга биржевой цены, потому что пакет называется "Гибкий. Биржевая цена, которая меняется каждый час". Если бы я внимательно прочитал свой договор, то, наверное, в конце концов бы выяснил, что использование пакета с таким названием и отслеживание биржевой цены экономить деньги мне никак не помогает".