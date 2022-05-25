ФОТО | Ночью вандалы опрокинули скамейки на пляже Пирита, одну бросили в море

С десяти часов вечера до двух часов ночи за порядком на пляже следит охранная фирма, вероятно, хулиганы действовали рано утром.

«Такого рода деятельность переходит всякие границы, подобное безобразие должно прекратиться. Прошу всех людей, которые заметят подозрительные или вызывающие беспокойство действия на пляже или в его окрестностях, незамедлительно сообщать об этом по телефону муниципальной полиции 14410 или обратиться к патрулирующей пляж фирме», - сказал старейшина района.