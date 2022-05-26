Бюджет Таллинна на 2022 год вырастет до 1 млрд 66 млн евро. На что пойдут деньги?

Планируемый собственный доход учреждений города вырастет в общей сложности на 4,8 млн евро, в основном за счет увеличения объема услуг, предоставляемых государству в учреждениях социального обеспечения, и в связи с повышением цен на коммунальные услуги для арендаторов жилых и коммерческих помещений.

Дополнительный бюджет увеличит доходы города в общей сложности на 30 041 994 евро, в том числе доходы городской кассы вырастут на 16 745 492 евро, собственные доходы городских учреждений – на 4 842 245 евро, объем субсидий из государственного бюджета и внешнее финансирование - на 8 454 257 евро. Самый крупный источник доходов городского бюджета - поступления подоходного налога - в дополнительном бюджете увеличены на 13,5 млн евро – это обусловлено лучшими, чем ожидалось, показателями рынка труда и занятости. Среди налоговых поступлений в дополнительный бюджет также заложен рост доходов от платы за парковку на 1 млн евро и налога на рекламу на 100 000 евро. Доход от дивидендов акций AS Tallinna Vesi составит на 1,36 млн евро больше, чем планировалось.

«Мы смогли обеспечить жителям Таллинна все публичные услуги, поддержать нуждающихся и обеспечить их благополучие в условиях пандемии и на фоне резкого роста цен на энергоносители, и мы продолжим оказывать горожанам поддержку в связи с повышением цен. С помощью дополнительного бюджета с нового учебного года мы увеличим ставку стоимости школьного обеда в Таллинне, на что в бюджете заложено дополнительно 747 764 евро. Второй дополнительный бюджет увеличивает расходы социальной сферы в общей сложности на 9 662 864 евро, из которых мера поддержки, направленная на смягчение повышения цен на энергоносители составляет 5 671 100 евро. Также предусмотрено создание резерва для компенсации расходов на энергоносители для городских учреждений, размер которого составит 18 миллионов евро - это позволит подготовиться к повышению тарифов в осенне-зимний период», - сказал Кылварт.

В результате изменений, заложенных в дополнительный бюджет, накладные расходы города в 2022 году увеличатся в общей сложности на 34 480 831 евро. Наибольший рост расходов запланирован в таких сферах как социальное обеспечение и образование.

В социальной сфере вырастет объем услуги специального социального обеспечения для лиц с особыми потребностями. В Таллиннском центре защиты детей дневная ставка расходов на питание для детей, получающих услугу приюта и услугу реабилитации для детей с нарушениями поведения, будет увеличена с 4 до 6 евро в день. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование программы поддержки молодежи. В Таллиннском детском доме будет увеличен объем услуг по реабилитации. Также будут предоставляться две новые услуги: услуга замещающего ухода с согласия родителей и услуга специального ухода для людей с тяжелой и глубокой степенью комплексных нарушений. Также в дополнительный бюджет включена субсидия из государственного бюджета, направленная на смягчение последствий роста цен на энергоносители для малообеспеченных семей. Предусмотрены дополнительные средства для выплаты компенсации за первый день больничного до 31 мая. Со второй половины года в отделах социального обеспечения районных управ будет создано дополнительно 18 рабочих мест для оказания социальной помощи горожанам.