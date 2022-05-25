Посол ЕС в Киеве Матти Маасикас: несмотря на войну, Украина со сверхзвуковой скоростью решает вопросы для получения статуса кандидата на членство в ЕС

Статья 49 гласит, что все отвечающие критериям европейские страны имеют право присоединиться. Пока по этой статье признаны только страны Западных Балкан и Турция. Конечно, сюда подходят и Исландия, Норвегия и Швейцария. Этого обсуждения с восточными партнерами в значительной степени избегали. Таков был бы первый шаг.

Процесс вступления в ЕС состоит из следующих этапов. Во-первых, вы должны быть европейской страной по Договору о Европейском союзе. ЕС — правовое явление, и всему должна быть правовая основа. Первым шагом является единогласное решение Совета ЕС о том, что данная страна является европейской страной по 49-й статье договора.

Давайте проясним, о чем речь. У людей, которые не следят за ситуацией ежедневно, может возникнуть вопрос: означает ли это, что Украина скоро вступит в ЕС? Что значит — стать страной-кандидатом?

С одной стороны, удивило, поскольку ситуация долго была такой, какой вы ее описываете. Никаких разговоров о расширении, точнее о предоставлении перспективы присоединения, на самом деле не было. ЕС — это клуб корректных добровольных участников, где стараются избегать разговоров по вопросам, которые могут разобщить.

Когда вы наблюдали за ходом событий, вас удивило, что открылась дверь, которая годами была закрыта?

Потом главы правительств ЕС встретились снова. Их позиция резко изменилась. В Версальском дворце во Франции прозвучало, что Еврокомиссии следует без промедления решить, может ли Украина стать кандидатом на членство в ЕС.

Однако события развивались быстро. Через четыре дня - все помнят драматичные кадры, как президент Украины Владимир Зеленский, в затемненном забаррикадированном помещении в находящемся под бомбардировками Киеве подписывает заявку о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Началась война. В тот же день в Брюсселе встретились главы государств и правительств стран ЕС, пообещав всестороннюю помощь. Были внедрены первые санкции. Уже тогда встал вопрос, а не дать ли Украине зеленый на пути к продвижению в сторону ЕС. Сначала ответ был нечеткий, практически никто не брался за это.

Сейчас комиссия оценивает, является ли Украина действующей демократией и рыночной экономикой. В середине июня она представит свою оценку и рекомендацию Совету и лидерам ЕС. Председатель Совета Шарль Мишель должен решить, когда передавать ее на рассмотрение Совета. С одной стороны, время не ждет, война все-таки очень экстремальная ситуация, и любое промедление вызовет много вопросов. Во время своего последнего визита в Украину Мишель сказал, что сам он поддерживает предоставление статуса кандидата. Но все решения, связанные с членством в клубе, принимаются единодушно, согласны должны быть все.

Последнее важно, поскольку карликовые европейские государства, где валютой является евро и все работает как в ЕС, на самом деле просто не в состоянии обеспечить этого из-за слишком маленького административного аппарата.

Комиссия, безусловно, выполнит свою аналитическую работу, как если бы на нее была возложена задача в соответствии со статьей 49, поскольку альтернативной процедуры не существует. Статья 49 устанавливает и условия, которым должно соответствовать государство, желающее присоединиться. Это действующая демократия, действующая рыночная экономика и способность обеспечивать соблюдение законодательства ЕС.

Во-первых, главы государств и правительств ЕС еще не закрепили статью 49 на бумаге. Если вы посмотрите на заявление внеочередного Совета ЕС в Версале, то Еврокомиссию попросили осуществлять дальнейший процесс в соответствии с договором, но статью 49 не провозглашали, так как отсутствовал консенсус.

Что вы делаете сейчас в этом процессе становления кандидатом? Для Украины речь идет именно о подготовке. Я видел, что Украина передала вам толстые пачки бумаг, которые вы приняли от президента Зеленского. Что они вам передали?

Македония со спорным тогда именем — ныне Северная Македония — стала первой страной, которой это удалось. На это ушло два года. Получаете статус кандидата, после чего начинают смотреть, что нужно сделать, чтобы начать переговоры о вступлении. И далее уже — главы переговоров о присоединении, окончательные соглашения. Этот процесс состоит в целом из трех этапов.

Следующий этап — получить статус кандидата. Если посмотреть, как перспективу членства предоставили странам Западных Балкан, то есть применили статью 49 в Салониках в 2003 году, то всегда были условия, которые надо выполнить перед получением статуса кандидата.

Когда вы смотрите, есть ли в Украине действующие демократия и рыночная экономика, то оцениваете ли то, что в Украине уже соответствует законодательству ЕС? Ведь это правовой союз, который действует по единым для всех правилам. То есть смотрите ли вы, что уже сделано, а в каких областях надо сделать еще? Например, у нас в предыдущей передаче была еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая говорила о подключении украинских электросетей к европейским. Я спросил, как это удалось сделать за две недели? Она ответила, что Украине проделала хорошую предварительную работу, и отметила, что это было бы невозможно, не действуй там уже части правил рынка электроэнергии. На это вы тоже смотрите?

Эти вопросы, как и данная тема, выходят на первый план прежде всего в контексте возможности быстрого присоединения Украины. И ответ таков, что быстрого, прямого пути в ЕС не существует.

Основой функционирования ЕС является внутренний рынок, а внутренний рынок не может функционировать, если в одной его части не соблюдаются все стандарты, правила и нормы. Вопрос рынка электроэнергии является хорошим примером. Синхронизация электросетей прошла успешно, так как между Украиной и ЕС достаточно физических соединений. Но это физическая синхронизация. Это дает возможность поддерживать напряжение. Однако торговать электроэнергией нельзя, поскольку украинский рынок электроэнергии не в полной мере соответствует требованиям ЕС. И таких вещей очень много.

Для всех вступающих в ЕС стран беднее среднего, таких как страны Центральной и Восточной Европы, серьезной проблемой всегда были экологические стандарты, которые в ЕС очень высоки.

Возвращаясь к вопросу, сейчас мы смотрим на общую картину: действующая демократия, баланс сил, действующая рыночная экономика. Пока смотрим неглубоко. Это будет следующим шагом, когда начнется подготовка к переговорам о присоединении.