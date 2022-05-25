Посол ЕС в Киеве Матти Маасикас: несмотря на войну, Украина со сверхзвуковой скоростью решает вопросы для получения статуса кандидата на членство в ЕС
Гостем очередного выпуска специальной передачи Delfi "Украина в Европу" стал посол ЕС в Киеве Матти Маасикас. Ведущий Раймо Поом поговорил с ним о том, как Украина движется в сторону получения статуса кандидата на членство в ЕС и насколько хорошо справляется с этим и другими проблемами в условиях войны.
Началась война. В тот же день в Брюсселе встретились главы государств и правительств стран ЕС, пообещав всестороннюю помощь. Были внедрены первые санкции. Уже тогда встал вопрос, а не дать ли Украине зеленый на пути к продвижению в сторону ЕС. Сначала ответ был нечеткий, практически никто не брался за это.
Однако события развивались быстро. Через четыре дня - все помнят драматичные кадры, как президент Украины Владимир Зеленский, в затемненном забаррикадированном помещении в находящемся под бомбардировками Киеве подписывает заявку о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
Потом главы правительств ЕС встретились снова. Их позиция резко изменилась. В Версальском дворце во Франции прозвучало, что Еврокомиссии следует без промедления решить, может ли Украина стать кандидатом на членство в ЕС.
Тогда многие внимательные наблюдатели удивились, ведь тема вступления Украины в ЕС была долгие годы заморожена из-за разных проблем в стране.
Когда вы наблюдали за ходом событий, вас удивило, что открылась дверь, которая годами была закрыта?
С одной стороны, удивило, поскольку ситуация долго была такой, какой вы ее описываете. Никаких разговоров о расширении, точнее о предоставлении перспективы присоединения, на самом деле не было. ЕС — это клуб корректных добровольных участников, где стараются избегать разговоров по вопросам, которые могут разобщить.
Но пришла война, и стало невозможно избегать этой дискуссии.
Давайте проясним, о чем речь. У людей, которые не следят за ситуацией ежедневно, может возникнуть вопрос: означает ли это, что Украина скоро вступит в ЕС? Что значит — стать страной-кандидатом?
Процесс вступления в ЕС состоит из следующих этапов. Во-первых, вы должны быть европейской страной по Договору о Европейском союзе. ЕС — правовое явление, и всему должна быть правовая основа. Первым шагом является единогласное решение Совета ЕС о том, что данная страна является европейской страной по 49-й статье договора.
Статья 49 гласит, что все отвечающие критериям европейские страны имеют право присоединиться. Пока по этой статье признаны только страны Западных Балкан и Турция. Конечно, сюда подходят и Исландия, Норвегия и Швейцария. Этого обсуждения с восточными партнерами в значительной степени избегали. Таков был бы первый шаг.
Следующий этап — получить статус кандидата. Если посмотреть, как перспективу членства предоставили странам Западных Балкан, то есть применили статью 49 в Салониках в 2003 году, то всегда были условия, которые надо выполнить перед получением статуса кандидата.
Македония со спорным тогда именем — ныне Северная Македония — стала первой страной, которой это удалось. На это ушло два года. Получаете статус кандидата, после чего начинают смотреть, что нужно сделать, чтобы начать переговоры о вступлении. И далее уже — главы переговоров о присоединении, окончательные соглашения. Этот процесс состоит в целом из трех этапов.
Что вы делаете сейчас в этом процессе становления кандидатом? Для Украины речь идет именно о подготовке. Я видел, что Украина передала вам толстые пачки бумаг, которые вы приняли от президента Зеленского. Что они вам передали?
Во-первых, главы государств и правительств ЕС еще не закрепили статью 49 на бумаге. Если вы посмотрите на заявление внеочередного Совета ЕС в Версале, то Еврокомиссию попросили осуществлять дальнейший процесс в соответствии с договором, но статью 49 не провозглашали, так как отсутствовал консенсус.
Комиссия, безусловно, выполнит свою аналитическую работу, как если бы на нее была возложена задача в соответствии со статьей 49, поскольку альтернативной процедуры не существует. Статья 49 устанавливает и условия, которым должно соответствовать государство, желающее присоединиться. Это действующая демократия, действующая рыночная экономика и способность обеспечивать соблюдение законодательства ЕС.
Последнее важно, поскольку карликовые европейские государства, где валютой является евро и все работает как в ЕС, на самом деле просто не в состоянии обеспечить этого из-за слишком маленького административного аппарата.
Сейчас комиссия оценивает, является ли Украина действующей демократией и рыночной экономикой. В середине июня она представит свою оценку и рекомендацию Совету и лидерам ЕС. Председатель Совета Шарль Мишель должен решить, когда передавать ее на рассмотрение Совета. С одной стороны, время не ждет, война все-таки очень экстремальная ситуация, и любое промедление вызовет много вопросов. Во время своего последнего визита в Украину Мишель сказал, что сам он поддерживает предоставление статуса кандидата. Но все решения, связанные с членством в клубе, принимаются единодушно, согласны должны быть все.
Когда вы смотрите, есть ли в Украине действующие демократия и рыночная экономика, то оцениваете ли то, что в Украине уже соответствует законодательству ЕС? Ведь это правовой союз, который действует по единым для всех правилам. То есть смотрите ли вы, что уже сделано, а в каких областях надо сделать еще? Например, у нас в предыдущей передаче была еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая говорила о подключении украинских электросетей к европейским. Я спросил, как это удалось сделать за две недели? Она ответила, что Украине проделала хорошую предварительную работу, и отметила, что это было бы невозможно, не действуй там уже части правил рынка электроэнергии. На это вы тоже смотрите?
Эти вопросы, как и данная тема, выходят на первый план прежде всего в контексте возможности быстрого присоединения Украины. И ответ таков, что быстрого, прямого пути в ЕС не существует.
Основой функционирования ЕС является внутренний рынок, а внутренний рынок не может функционировать, если в одной его части не соблюдаются все стандарты, правила и нормы. Вопрос рынка электроэнергии является хорошим примером. Синхронизация электросетей прошла успешно, так как между Украиной и ЕС достаточно физических соединений. Но это физическая синхронизация. Это дает возможность поддерживать напряжение. Однако торговать электроэнергией нельзя, поскольку украинский рынок электроэнергии не в полной мере соответствует требованиям ЕС. И таких вещей очень много.
Для всех вступающих в ЕС стран беднее среднего, таких как страны Центральной и Восточной Европы, серьезной проблемой всегда были экологические стандарты, которые в ЕС очень высоки.
Возвращаясь к вопросу, сейчас мы смотрим на общую картину: действующая демократия, баланс сил, действующая рыночная экономика. Пока смотрим неглубоко. Это будет следующим шагом, когда начнется подготовка к переговорам о присоединении.
Когда вы сейчас оцениваете, есть ли в Украине демократия, является ли она рыночной экономикой, то вы не можете пройти мимо вопроса о том, что в Украине война. В ситуации войны многие правила не могут объективно работать, поскольку вся страна мобилизована и действуют особые правила. Вы это учитываете? Как это влияет на оценку?
Влияет в основном положительно. Рассматривается, конечно же, организация в мирное время, начиная от Конституции, баланса сил и до других законов. Но текущий контекст военного времени полезен в том смысле, что украинское государство доказало свою дееспособность и во время войны. Мощное гражданское общество Украины функционирует и во время войны. Демократия в Украине тоже работает, парламент собирается, принимает законы. Правда, со скидкой на действующее военное положение, но все же. Украинская демократия доказала свою состоятельность и во время войны.
Как я понимаю, украинцы должны передать вам материалы. Я уже упоминал момент, когда вы получили от президента Зеленского толстую стопку бумаг, которая частично отвечала на ваши вопросы. Совершенно удивительно, что в военное время публичный сектор Украины способен заниматься параллельно такими вопросами и государство функционирует?
Не только способен, но и делает это со сверхзвуковой скоростью. Они сделали это очень быстро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала опросник 8 апреля, а ответы были получены 18 апреля. Это впечатляет.
Мы задали, конечно меньше вопросов, чем обычно. Это факт. Но не потому, что Украине делают скидку из-за войны, а потому, что, в отличие от других присоединяющихся стран на данном этапе, наши отношения уже очень тесные. Они основаны на соглашении об ассоциации, которое действует уже более пяти лет. Мы так тесно сотрудничаем, что уже знали ответы и сами заполнили пробелы.
Насколько помогает это глубокое и всеобъемлющее соглашение об ассоциации? Оно стало причиной первой фазы конфликта в 2013-15 годах, когда Украина под давлением народа решила заключить соглашение с ЕС. Насколько оно помогло ей быть готовой к взаимодействию с ЕС и понимать требования ЕС, то, что ей нужно делать?
Очень помогло. Соглашение об ассоциации во многом является торговым соглашением. Но оно настолько глубоко, что решает не только вопросы, какие товарные группы и в каком количестве можно ввозить тем или иным способом. Это унификация стандартов, регуляции. Оно означает, что украинские компании и государство должны изучить стандарты ЕС и внедрить их. Для этого нужны значительные изменения в законодательстве. Применив соглашение об ассоциации, Украина довольно значительно интегрировалась в Европу. Это помогло обеим сторонам.
Не могу не задать вопрос, который волнует людей, когда они хотят помочь Украине. Их беспокоит, что, если они, например, сделают пожертвование, то дойдет ли оно? Коррупции там было довольно много. Дойдут ли деньги, не присвоит ли их кто-то? Как обстоят дела с вопросом коррупции, который мучал украинское общество довольно сильно? Справедливости ради, так было и до войны. Сколько им предстоит сделать в коррупционном вопросе? Помогла ли война осознать недопустимость коррупции? Понять, что она разъедает их и без нее они сильнее врагов?
Прежде всего, при совершении перевода украинской некоммерческой организации риск коррупции очень низок. К счастью.
Теперь в общем. В военном положении, конечно, поживиться сложнее. Безусловно, народ и страна тоже очень сплочены. Наряду с чувством патриотизма, мы надеемся, существует и понимание, что платить налоги своей стране круто. Также все видят, в каком плохом состоянии находится российская армия и как ее потрепала коррупция. Все это дает надежду, что к проблеме коррупции будут относиться еще более строго, чем раньше. Но, безусловно, вопрос очень серьезный.
Например, тема рынка электроэнергии, что мы затронули. Особенность украинского рынка электроэнергии такова, что некоторые договоры не являются рыночными. Кто-то получает где-то дешевле, так как имеется договоренность.
Понятно, что послевоенное восстановление Украины должно в значительной степени финансироваться западными партнерами. Это должно быть сделано при активном участии и заинтересованности Украины. Однако уже сейчас, когда организация этих фондов еще не определена, западные партнеры и ЕС говорят о необходимости проследить, чтобы участие Украины не допускало коррупции.
Сам я, тесно общаясь с украинским гражданским обществом и антикоррупционными органами, считаю, что после войны у людей будет еще больше энергии, чтобы привести страну в порядок.
Президент Зеленский, полагаю и надеюсь, почувствует это. Ведь сейчас он очень хорошо считывает запрос общества и управляет им.
Передача выходит при поддержке Европейской комиссии.