Обнуление военной стратегии. Что означает для Кремля вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В свою очередь, уйдет в историю и термин "финляндизация", который так полюбил использовать Кремль, формулируя требования к Украине после первого этапа своей агрессии, связанного с захватом Крыма и началом войны в Донбассе в 2014 году. Сейчас российская власть, которая еще в декабре 2021 года выдвинула Западу ультиматум, требуя отказаться от дальнейшего расширения НАТО, делает вид, что эта новая реальность ее почти не беспокоит. Однако последствия вступления Швеции и Финляндии в альянс являются, без преувеличения, тектоническими не только для российской военной политики, но и для всего ее постсоветского modus vivendi.

Последствия для Северного флота

На первый взгляд, для российского Северного флота, базирующегося на Кольском полуострове и располагающего, среди прочего, стратегическими атомными субмаринами, не меняется ничего. Он и так соседствует с НАТО со времен создания последнего — расстояние от Североморска до границы с Норвегией едва ли достигает 150 километров. Однако Советский Союз, несмотря на всю свою риторику, прекрасно понимал, что альянс никогда не нападет первым и может лишь реагировать на советские действия. Таким образом, в случае подготовки к большой войне у СССР всегда было бы время на вывод субмарин и надводных кораблей в море. Кроме того, в случае такой войны наземные силы Северного флота должны были вторгнуться в северные районы Норвегии и начать там вспомогательную военную операцию при почти полном отсутствии угрозы ответного удара со стороны Финляндии и Швеции.