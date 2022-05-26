Обнуление военной стратегии. Что означает для Кремля вступление Швеции и Финляндии в НАТО(47)
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО), и, несмотря на позицию Турцию, которая решила жестко поторговаться по этому поводу, сегодня практически нет сомнений в том, что обе страны вскоре присоединятся к альянсу. Россия, которая своей полномасштабной агрессией против Украины разрушила систему европейской безопасности, попадет в новую для себя реальность. Теперь вся Скандинавия окажется в числе "вероятных противников", к каковым Москва давно относит членов НАТО.
В свою очередь, уйдет в историю и термин "финляндизация", который так полюбил использовать Кремль, формулируя требования к Украине после первого этапа своей агрессии, связанного с захватом Крыма и началом войны в Донбассе в 2014 году. Сейчас российская власть, которая еще в декабре 2021 года выдвинула Западу ультиматум, требуя отказаться от дальнейшего расширения НАТО, делает вид, что эта новая реальность ее почти не беспокоит. Однако последствия вступления Швеции и Финляндии в альянс являются, без преувеличения, тектоническими не только для российской военной политики, но и для всего ее постсоветского modus vivendi.
Павел Лузин — кандидат политических наук, эксперт по российской внешней и оборонной политике, постоянный автор Riddle, Eurasia Daily Monitor и FPRI