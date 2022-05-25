Представлен кандидат на пост старейшины Нымме
Председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд и председатель столичного городского собрания Евгений Осиновский сегодня представили журналистам нового кандидата на пост старейшины района Нымме Кармо Кури, который сейчас работает заместителем старейшины.
Правление Таллиннского округа партии, перед этим встретившееся с Кури, консенсусно поддержало выдвижение его кандидатуры на пост старейшины.
Кармо Кури выразил надежду, что его многолетний опыт работы в управе Нымме, знание района и осведомленность о проблемах жителей помогут ему в дальнейшем развитии этой части Таллинна.
«Управа должна быть открыта к диалогу с жителями, это поможет сделать наш район именно таким местом, каким этого хотят сами ныммесцы. Развивающийся, зеленый и уютный Нымме – это то, к чему мы все стремимся. Я уверен, что сплоченная и сильная община может справиться с любым кризисом», – отметил Кармо Кури.
По его словам, целью является за три года построить на улице Раудтеэ дорожку для легких видов транспорта, соединив таким образом Нымме с центром города. В парке Вабадузе будет построена cемейная игровая площадка, на улице Ильмаризе появится парк для экстремальных видов спорта. Помимо этого, нужно привести в порядок дом молодежи на Нурме 40, а также улицы Керезе, Пихлака и Краави, чтобы затем реализовать проект реконструкции перекрестка в центре Нымме.
По словам Раймонда Кальюлайда, для Социал-демократической партии управление районом Нымме – большая ответственность, и поэтому новым старейшиной решено сделать человека, который живет в Нымме и отлично знает, как работают управа и городская система в целом.
«Одна из сильных сторон Кармо – он может сразу включиться в работу, не теряя времени. Для меня как для бывшего старейшины Пыхья-Таллинна ясно, какой старейшина хороший, а какой – нет. Хороший старейшина должен знать каждую улицу в своем районе. Хороший старейшина знает и чувствует местных жителей. У Кармо Кури всё это есть. Но, конечно же, новый старейшина должен своей работой завоевать доверие местных жителей, доказав, что он достоин занимать эту должность», – сказал Раймонд Кальюлайд.
Председатель городского собрания Таллинна Евгений Осиновский поблагодарил покидающего пост старейшины Нымме Лаури Паэвеэра за проделанную работу.
«Я очень рад, что бразды правления в Нымме у Лаури перенимает именно Кармо, который знает о Нымме всё и имеет большой опыт работы в районной управе. Приоритеты социал-демократов в столичной коалиции – зеленый город, привлекательная городская среда, хорошее транспортное сообщение – очень важны и для жителей Нымме. И районные управы играют во всём этом важную роль. В ближайшие годы бы обязательно увидим серьезные изменения и в Нымме, и во всем городе», – отметил Осиновский.
Кармо Кури живет в Пяэскюла, в управе Нымме работает уже более десяти лет. Любимые виды транспорта будущего старейшины – велосипед и поезд. Кармо Кури – активный член ополчения Кайтселийт.
Нынешний старейшина Лаури Паэвеэр вчера сообщил, что из-за проблем со здоровьем ребенка вынужден покинуть должность. При этом он останется заместителем председателя Социал-демократической партии и на предстоящих выборах будет баллотироваться в Рийгикогу.
Согласно коалиционному договору между Центристской партией и Социал-демократической партией, пост старейшины Нымме принадлежит социал-демократам.