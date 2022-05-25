Представлен кандидат на пост старейшины Нымме

Правление Таллиннского округа партии, перед этим встретившееся с Кури, консенсусно поддержало выдвижение его кандидатуры на пост старейшины.

Кармо Кури выразил надежду, что его многолетний опыт работы в управе Нымме, знание района и осведомленность о проблемах жителей помогут ему в дальнейшем развитии этой части Таллинна.

«Управа должна быть открыта к диалогу с жителями, это поможет сделать наш район именно таким местом, каким этого хотят сами ныммесцы. Развивающийся, зеленый и уютный Нымме – это то, к чему мы все стремимся. Я уверен, что сплоченная и сильная община может справиться с любым кризисом», – отметил Кармо Кури.

По его словам, целью является за три года построить на улице Раудтеэ дорожку для легких видов транспорта, соединив таким образом Нымме с центром города. В парке Вабадузе будет построена cемейная игровая площадка, на улице Ильмаризе появится парк для экстремальных видов спорта. Помимо этого, нужно привести в порядок дом молодежи на Нурме 40, а также улицы Керезе, Пихлака и Краави, чтобы затем реализовать проект реконструкции перекрестка в центре Нымме.

По словам Раймонда Кальюлайда, для Социал-демократической партии управление районом Нымме – большая ответственность, и поэтому новым старейшиной решено сделать человека, который живет в Нымме и отлично знает, как работают управа и городская система в целом.



«Одна из сильных сторон Кармо – он может сразу включиться в работу, не теряя времени. Для меня как для бывшего старейшины Пыхья-Таллинна ясно, какой старейшина хороший, а какой – нет. Хороший старейшина должен знать каждую улицу в своем районе. Хороший старейшина знает и чувствует местных жителей. У Кармо Кури всё это есть. Но, конечно же, новый старейшина должен своей работой завоевать доверие местных жителей, доказав, что он достоин занимать эту должность», – сказал Раймонд Кальюлайд.

Председатель городского собрания Таллинна Евгений Осиновский поблагодарил покидающего пост старейшины Нымме Лаури Паэвеэра за проделанную работу.