ВИДЕООПРОС RUSDELFI | "Повышение детских пособий - это хорошо. Но мы должны сами обеспечивать своих детей"

Напомним, что комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила законопроект о повышении семейных пособий, инициированный 54 членами Рийгикогу, и направила на первое чтение в парламент.

Проект закона о внесении изменений в Закон о семейных пособиях призван поддержать эстонские семьи с детьми. Предполагается, что после вступления закона в силу пособие на первого и второго ребенка составит 100 евро в месяц. Сейчас эта сумма — 60 евро.

Также в планах комиссии повысить пособие многодетным семьям, в которых воспитывается от трех до шести детей, до 700 евро в календарный месяц (сейчас – 300 евро), для семей, где воспитывается от семи детей и более – до 900 евро (сейчас – 400 евро).

По состоянию на март 2022 года в Эстонии проживает порядка 158 500 семей, получающих детские и семейные пособия. В этих семьях растет порядка 260 000 детей. Стоимость законопроекта в следующем году составит около 244 миллионов евро. Повышение пособий можно будет осуществить в феврале.

Законопроект о повышении семейных пособий будет рассмотрен на пленарном заседании Рийгикогу на первом чтении 30 мая.



